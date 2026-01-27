太魯閣務農連人帶車滑落砂卡礑步道 男子頭部受創送醫

太魯閣國家公園砂卡礑步道今天傳出墜落事故，60歲葉姓男子騎車前往農地途中，不慎摔落25公尺深溪床，全身多處擦挫傷被消防人員救起。（民眾提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道今天傳出墜落事故，60歲葉姓男子騎車前往農地途中，不慎摔落25公尺深溪床，全身多處擦挫傷，意識清楚。警消趕往救援，初步檢傷，葉男頭部、手腳都有傷勢，意識清楚但無法行走，送醫治療，沒有生命危險。

砂卡礑步道因0403強震封閉後，僅在地人會進入務農，今天下午1點多警消接獲通報，砂卡礑步道300公尺處有男子連人帶車摔落溪床。花蓮縣消防局新秀分隊、義消等人員前往，在下方溪床發現葉男倒臥溪床，一旁的摩托車嚴重毀損。初步檢傷，葉男頭部、手腳都有傷勢，意識清楚但無法行走。

新秀分隊長彭第軒說，搜救人員利用滑輪及鉤環，把葉男拉回步道，再協力將葉男搬抬回公路，事故造成他左額頭及嘴巴牙齒流血、手腳擦挫傷，由救護車轉送至慈濟醫院治療。

