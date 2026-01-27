吸毒酒駕撞死台南晨運婦還發IG罵車損 奧迪妹二審維持8年6月刑

2023年8月23日清晨，當時僅22歲的魏姓女子涉吸毒喝酒後駕駛白色奧迪轎車在台南安平區撞死出門晨運的孫姓婦人，二審仍重判魏女8年6月徒刑。（資料照，民眾提供）

2023年發生在台南市安平區的「奧迪妹」酒駕、毒駕致死案震驚社會。當時年僅22歲的魏姓女子喝酒又吸毒後駕駛白色奧迪轎車，撞死出門晨運的1名婦人，案發後魏女還在現場發IG限動「譙罵車損」，冷血行徑引起公憤。一審重判她8年6月徒刑，魏女上訴，高等法院台南分院認定一審判決適法、駁回魏女上訴；此案還可上訴。

判決指出，當年在舞廳上班的魏姓女子，於2023年8月23日凌晨5點許下班後，到台南安平區友人家續攤，期間喝酒又吸食K他命毒品。後來，當天清晨近7點半許，魏女駕駛奧迪轎車行經安平區健康三街左轉府平路時，受到酒精與藥物影響，駕車能力大幅下降，猛烈撞擊外出晨運的58歲孫姓婦人，導致孫婦傷重不治。

這案讓社會大眾憤慨的是魏女闖禍後第一時間不是救遭撞的孫婦，竟是忙著拍IG限時動態，影片中她對著毀損的愛車大罵三字經，毫不在意倒臥血泊中的受害人。此舉遭到網友強烈批判，魏女事後道歉並關閉帳號，但已受到社會非議。

台南地院國民法官庭審理時，魏女雖坦承犯行，但事後態度消極，儘管有收入、卻將錢挪為他用，並未依約支付死者的喪葬費、也未擬定具體賠償計畫，與受害人家屬迄今未能達成和解。

一審審認魏女酒測值高達0.57，且毒測數值甚高，這種「無差別」的危險駕駛行為，讓社會上每個人都可能成為車禍致命的受害者，嚴重破壞社會安全感，依不能安全駕駛致人於死的公共危險罪判刑8年6月。

魏女不服上訴二審、主張一審量刑過重，但台南高分院認為一審已依刑法第57條審酌所有量刑因子，且國民審判制度宗旨應予高度尊重。魏女在上訴期間仍稱無能力賠償受害人家屬，犯後態度沒有改善，被告毒駕、酒駕的行徑讓每個人都可能莫名成為受害者，刑罰防衛社會的功能應適度彰顯，一審判決刑度並無違法或不當，因此駁回魏女上訴。

