    社會

    督察員遭爆與已婚女職代「車震」 宜縣警局：計2小過調職

    2026/01/27 16:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，遭爆去年與秘書科已婚女職務代理人傳出有「超友誼關係」。（資料照）

    宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，遭爆去年與秘書科已婚女職務代理人傳出有「超友誼關係」。（資料照）

    宜蘭縣警察局督察科李姓督察員，遭爆去年與秘書科已婚女職務代理人傳出有「超友誼關係」，不僅上汽車旅館，還「車震」，更在男方家中發生關係，警方接獲檢舉調查，認定違紀行為屬實已從重懲處，但被投訴「處分過輕」。縣警局回應，一切依規辦理，計2小過並已調職處分。

    督察科主要負責督察勤務、內部管理、風紀維護，以及應對申訴與違紀案件的重要單位，但宜蘭卻傳出1名41歲李姓科員，與人發生不正常感情交往，對象還是同屬縣警局的已婚女職代。

    有知情人士寫信至內政部警政署長信箱舉發，今天另有網友PO文指控性侵。不過，警方在調查過程，當事人並未提到性侵指控，且該網友身份待了解，初步認定是不正常男女關係。

    投訴者指出，李姓督察員利用職務機會，與局內已婚女同事發生關係長達半年，帶女方至汽車旅館、車上，甚至回家中，經督察人員調查屬實，卻僅從督察科調職至民防管制中心，並未調離總局，質疑是否妥適警察人員不正常交往要點？

    依據警政署頒布的「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，訂出不正常感情交往分四個等級，分別是「不正常交往」、「於非公眾場合同處一室」、「發生性行為」、「同居或生有子女」，處分則依情節，從申誡到記一大過不等。

    李所屬單位表示，李員涉風紀案件，行為已影響警譽，依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，從重懲處並調整職務，因不適任原單位勤務，除記2小過也已調地處分，後續會加強內部管理。

