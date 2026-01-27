為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    搜索2診所帶回1醫師 澎湖地檢署澄清與虛報醫療費用、逃漏稅無關

    2026/01/27 16:41 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署指揮搜索2間診所，其中一家高掛休診牌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地檢署指揮搜索2間診所，其中一家高掛休診牌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地檢署今（27）日，指揮警調人員搜索市區2間診所與醫師住家，澎湖某自媒體搶先報導稱與浮報健保費及逃漏稅有關，但遭澎湖地檢署「打臉」，澄清與事實不符，卻未對案情多做說明，讓外界一頭霧水，引起諸多猜測。

    據了解，今日檢警調分兵多路展開搜索，其中1家先前就因浮報健保費問題遭停業，仍在申訴中，高掛休診牌，今並未對外營業；另一家則是醫美專業診所，檢方率員搜索診所，並搜索醫師住家，帶回資料及醫師到澎湖縣調查站偵訊。

    由於檢警調大動作，但未對外說明緣由，有澎湖某自媒體報導，疑與盜刷健保卡、虛報醫療費用有關，經澎湖地檢署發文更正，該自媒體「改口」稱是調查釐清診所金流及設立診所資金，對此地檢署並未證實。

    針對自媒體的報導，澎湖地檢署發表聲明，關於外傳澎湖地檢署今日指揮司法警察，因虛報醫療費用及逃漏稅搜索醫師診所云云，經查，上述傳聞內容與事實未盡相符，為避免誤導社會大眾並影響司法公正性，特此澄清。檢方雖出手「打臉」自媒體，但未說明相關案情，仍不清楚搜索原因。

