    首頁 > 社會

    冤家鄰居倒垃圾爆衝突 上演街頭格鬥

    2026/01/27 16:12 記者顏宏駿／彰化報導
    街頭格鬥，60歲的男子（左）與一對母子互毆。（圖由民眾提供）

    街頭格鬥，60歲的男子（左）與一對母子互毆。（圖由民眾提供）

    彰化縣田中鎮公所清潔隊26日下午在清運垃圾時，1名年近6旬的男子前來倒垃圾，突遇長期結怨的鄰居母子也同時出來倒垃圾，你我相見，火氣突然上來，雙方一陣拳打腳踢，爆發肢體衝突，有人因此受傷。田中警分局指出，已受理報案，全案偵辦中。

    有民眾把衝突畫面傳至臉書社群，有網友還特別標註「垃圾車盃街頭格鬥」登場，引發民眾議論。昨天下午5點左右，田中清潔隊的垃圾車正在路上行駛時，1名灰白髮男子丟完垃圾後，氣沖沖走向路旁一對母子，並對著其中的兒子揮拳，還大聲咒罵，兒子揮拳反擊，還飛踢對方，兩人打得難分難捨。

    衝突場面雖激烈，但前方垃圾車的清潔員淡定在車上工作，絲毫未受影響，該輛垃圾車隨後也緩緩駛離現場。

    警方指出，已受理報案，事發在昨天下午5點左右，經查雙方是鄰居並有嫌隙，其中犯嫌（59歲）因酒後突然動手傷害鄰居母子，並造成該對母子臉部紅腫挫傷。

    警方呼籲，暴力無法解決問題，並會涉及《刑法》相關罪責，鄰里紛爭應保持理性，並可尋求公所調解委員會協助調解。田中鎮公所清潔隊表示，經隊員回報，看起來雙方應是有糾紛，但實際情況為何，並不清楚。

