新北分署農曆年前拍賣會 賣35筆土地及民視等股票

法務部行政執行署新北分署定於2月3日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物包括2檔實體股票及35筆土地，準備在蛇年最後一次聯合拍賣會全部出清。

新北分署表示，當日上午10時，將以「喊價」方式拍賣板信商業銀行及民間全民電視股份有限公司等2檔實體股票，其中，民間全民電視股份有限公司股票在拍賣市場較為罕見，共有4張，合計3333股，值得競標投資。

新北分署指出，同日下午3時則在同一拍賣室進行不動產拍賣會，拍賣標的物包括坐落新北市板橋區土地25筆、林口區土地6筆、中和區土地2筆、土城及鶯歌等區土地各1筆，合計35筆。

其中，林口區6筆土地為雜林地，其餘土地多為既成巷道，惟板橋區有22筆土地位於僑中一街及二街巷弄內，屬「板橋（浮洲地區）都市計畫」範圍，土地使用分區為「住宅區（再發展地區）」，另1筆土地位於「板橋都市計畫」的「住宅區」，每坪大多不到新臺幣（下同）7萬元。

新北分署表示，中和區2筆土地合計3.38坪，屬於「中和都市計畫」的「保護區」，臨近圓通禪寺，底價合計僅1.8萬元，平均每坪約5325元，該25筆土地為遺產，因無人繼承，以財政部國有財產署北區分署擔任遺產管理人，業經多次減價拍賣，底價已相當親民，值得參與投標，展望未來開發機會。

