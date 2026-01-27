為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    全國首宗「空拍機投毒」殺死羊駝 宜蘭農場主人遭求重刑

    2026/01/27 15:36 記者王峻祺／宜蘭報導
    獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（記者王峻祺翻攝）

    獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（記者王峻祺翻攝）

    空拍機應用範圍廣，不僅偵蒐還投入智慧農業噴灑農藥，宜蘭卻發生全台首宗「空拍機投毒案」，三星某農場王姓負責人，不滿徐姓前員工離職後跳巢，竟心生忌妒，多次操控空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投至對方園區，導致梅花鹿、羊駝及山羊等動物慘死。宜蘭地檢署偵結，認定王男手段惡劣且無悔意，依違反「動物保護法」及「刑法」毀損罪提起公訴，並向法院請求從重量刑。

    起訴書指出，王男是宜蘭三星鄉某知名農場負責人，因不滿前員工徐男離職後，到冬山鄉另間農場跟他競爭，萌生毒殺動物念頭，指示不知情員工購買苜蓿粒，隨後與劇毒農藥「托福松」混合，並加入水及沙子曝曬乾燥，製成外觀難以辨識的有毒餌料。

    案經宜蘭地檢署檢察官郭欣怡偵辦，查出王男為避人耳目，利用空拍機進行遠端投毒，分別於2023年6月12日、24日及25日，駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛越徐男農場上方，以機身上下搖晃方式，將裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒撒落於園區內。

    王男投毒行徑，造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」在誤食毒餌後，陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀，最終於6月19日及20日先後死亡，園內另有多隻動物亦出現不適症狀。

    案發當時，有人發現農場上方出現不明空拍機盤旋，察覺有異後尾隨追查，看見操控者竟是王男，隨即報警處理。警方持搜索票在王男住處及車輛搜出犯案用空拍機、遙控器及殘餘毒餌。

    王男偵查初期矢口否認犯行，辯稱操作空拍機只是為了「看看他們有什麼建設可以模仿」，並謊稱有毒飼料是要毒殺自己農場的老鼠，但經台大獸醫專業學院解剖檢驗，確認死亡動物體內均含有「托福松」成分，加上手機對話紀錄及監視器畫面鐵證如山，王男最終坦承犯行。

    檢方痛批，王男身為農場經營者，理應尊重動物生命，卻僅因商業競爭便對無辜動物下毒手，徐男農場為公開娛樂場所，王男潑灑毒餌，極可能導致遊客誤觸或誤食，甚至發生遊客撿拾餵食動物的中毒風險。

    檢方考量王男先後3次投毒，造成多隻動物死亡，犯後初期狡辯，更對造成動物死亡毫無悔意，且迄今未能與被害人達成和解，依違反「動物保護法」及「刑法」毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑，以示懲儆。

    獸醫團隊對死亡山羊進行解剖。（記者王峻祺翻攝）

    獸醫團隊對死亡山羊進行解剖。（記者王峻祺翻攝）

