為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    一炮三響！機車騎士沒油求助 警一查竟是「偷車」賊

    2026/01/27 15:27 記者彭健禮／苗栗報導
    陳男所騎機車燃油用罄，打110求助，警方到場查出機車是他從苗栗市竊取而來，依現行犯當場上銬送法辦。（圖由讀者提供）

    陳男所騎機車燃油用罄，打110求助，警方到場查出機車是他從苗栗市竊取而來，依現行犯當場上銬送法辦。（圖由讀者提供）

    警方為民服務情節超展開！苗栗縣大湖警分局今（27）日清晨4點半許，獲110轉報一名陳姓男子在卓蘭鎮，機車燃油用罄，需要警方協助；2警到場後，卻查出陳男所騎機車是從苗栗市竊取而來，另查獲一面失竊機車車牌及一支失竊手機。警方一炮三響，將他依竊盜罪嫌送辦。

    大湖警分局於今天清晨4點半許，獲110轉報，報案人陳男稱機車沒有油，需要警方協助，地點位在卓蘭鎮台3線上的台塑加油站，派遣卓蘭分駐所警員黃致傑、張淨雅前往處理。

    2警到場後，陳男表示機車汽油用罄，身上又沒有錢，拜託警方幫忙「加油」；但2警觀察陳男雙手雙腳污穢，且言語行為怪怪的，感覺有異，經查詢他所騎乘的機車，赫然發現是通報失竊的贓車，陳男當場坦承機車是從苗栗市竊取而來。

    2警進一步盤查陳男身分，發現他27歲有強盜、竊盜前科，附帶搜索又從機車置物箱內查獲另一輛通報失竊的機車車牌，另在陳男身上查獲一支失竊的手機；陳男都坦承是偷竊而來。2警依違反刑法竊盜罪現行犯，當場將陳男上銬逮捕，依竊盜罪嫌偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播