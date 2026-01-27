一炮三響！機車騎士沒油求助 警一查竟是「偷車」賊

陳男所騎機車燃油用罄，打110求助，警方到場查出機車是他從苗栗市竊取而來，依現行犯當場上銬送法辦。（圖由讀者提供）

警方為民服務情節超展開！苗栗縣大湖警分局今（27）日清晨4點半許，獲110轉報一名陳姓男子在卓蘭鎮，機車燃油用罄，需要警方協助；2警到場後，卻查出陳男所騎機車是從苗栗市竊取而來，另查獲一面失竊機車車牌及一支失竊手機。警方一炮三響，將他依竊盜罪嫌送辦。

大湖警分局於今天清晨4點半許，獲110轉報，報案人陳男稱機車沒有油，需要警方協助，地點位在卓蘭鎮台3線上的台塑加油站，派遣卓蘭分駐所警員黃致傑、張淨雅前往處理。

2警到場後，陳男表示機車汽油用罄，身上又沒有錢，拜託警方幫忙「加油」；但2警觀察陳男雙手雙腳污穢，且言語行為怪怪的，感覺有異，經查詢他所騎乘的機車，赫然發現是通報失竊的贓車，陳男當場坦承機車是從苗栗市竊取而來。

2警進一步盤查陳男身分，發現他27歲有強盜、竊盜前科，附帶搜索又從機車置物箱內查獲另一輛通報失竊的機車車牌，另在陳男身上查獲一支失竊的手機；陳男都坦承是偷竊而來。2警依違反刑法竊盜罪現行犯，當場將陳男上銬逮捕，依竊盜罪嫌偵辦。

