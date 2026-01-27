蘆洲逆子檢驗無毒品反應 檢警不排除重建現場釐清犯案動機

廖嫌具毒品前科，檢警逮人後採尿送驗，檢驗報告出爐呈現陰性，沒有毒品反應。（資料照）

新北市蘆洲區逆子廖聰賢持刀、鈍器狠心揮砍、重擊雙親致死，悲憤親友難掩哀慟；據透露，由於逆子廖嫌具毒品前科，檢警逮人後採尿送驗，檢驗報告出爐呈現陰性，沒有毒品反應，檢警持續釐清廖嫌狠心殺害雙親的犯案動機，此外，因犯案動機不明，檢警不排除重建現場勘驗，釐清全案犯案過程。

據透露，廖嫌到案後，雖透露忍耐雙親卅餘年，當時專案人員研判，廖嫌長年沉迷網遊，可能衍生現實與虛擬世界混淆，及反社會人格，但對於將自己養大、資助的雙親，質疑欠缺深仇大恨、痛下毒手，仍待釐清犯案動機、原因，不排除借提或重建現場釐清。

蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲妻子許婦陳屍租屋處，身中卅餘刀身亡，獨子廖聰賢涉案，檢警相驗、解剖遺體，赫見2夫妻頭部受重創，雙手滿是防禦性刀痕，生前絕望徒手抵擋殺紅眼的逆子持刀砍殺，加上廖妻遭遇鈍器重擊，不支倒地，廖嫌對至親都如此狠心，手法兇殘令人義憤、不捨。

警方18日獲報，死者表妹說聯繫不上表哥、表嫂，警方到場找人開門，赫見2人陳屍客廳血泊中，身上多處刀傷，死狀甚慘，檢警隨即鎖定失聯的兒子涉嫌，展開追查，19日晚間由新莊警分局友軍，在新莊體育場發現遊蕩的廖嫌，將他壓制逮捕，警方也在廖嫌棄置三重的機車內，發現開山刀凶器。

廖嫌到案後辯稱，父母每月給他5千元，他想多要被雙親拒絕斥責，加上管很嚴，讓他忍很久了，17日父母賣完蔥油餅，他返家要錢再與母爭執，下手行兇，當晚等到父親當乩童返家，也痛下殺手洩憤，隨即逃離現場。

據透露，廖姓夫妻在蘆洲販賣蔥油餅為生，每月1萬元租金承租現住處，18日下午未到廖男表妹家泡茶聊天，加上都連絡不上，引起表妹關切，到場發現手機響卻無人接聽，連忙報案發現遇害慘狀；檢警相驗、解剖後，初判死因為頭部致命傷，遺體發還家屬。

