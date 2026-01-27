高雄男手機遭搶有詭 竟是詐團為87萬內訌

詐團車手吳男拿取被害人87萬多元現金，與同團2男發生爭執。（民眾提供）

高雄有民眾昨日傍晚5點多行經鼓山區明誠三路凹仔底公園時，見發生搶案報警，警方到場，遭搶的吳姓男子（55歲）稱手機遭2名男子搶走，案發後18小時，警方於今（27）日上午11點在仁武抓到2男，進一步得知3人皆是詐團成員，當車手的吳男拿到被害人約87萬元面交金額後，雙方為錢發生爭執引起。

據了解，吳男擔任詐騙集團車手，昨日下午與陳姓被害人面交現金87萬多元，吳男取得贓款後，同團2名共犯黃男（24歲）、李男（25歲）欲拿走手中現金遭吳男拒絕而產生糾紛，過程中搶走吳男的工作手機後逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方昨日獲報搶案後抵達現場，發現吳男身懷鉅款行跡可疑，進一步偵辦，吳男坦承擔任詐團車手，手中的80多萬元是剛剛陳姓被害人面交「假投資」的現金，因此立即成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

鼓山分局龍華所指出，員警於現場逮捕詐欺案嫌疑人吳男，並經徹夜追緝埋伏，今（27）日上午11點在仁武區某民宅將黃、李2名犯嫌拘提到案，針對該詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，將吳男等3嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

警方於案發後18小時在仁武逮到另2名詐團成員。（民眾提供）

詐團以假投資誘騙被害人，並製作假的工作證與被害人面交。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法