陳啓昱涉台鹽綠能弊案1200萬交保裝監控離去 南檢抗告

涉台鹽綠能弊案的台鹽前董事長陳啓昱（前者）在下午1點多獲交保1200萬元、裝好科技監控後不發一語離開台南地院。（記者王俊忠攝）

涉及台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁，3人被起訴後，台南地院續押到今年1月28日。3名被告近日都聲請交保，26日南院裁定蘇坤煌與蘇俊仁都各交保700萬元，2名蘇姓被告已在26日下午交保出去；陳啓昱則在今天下午1點多獲交保1200萬元、裝好科技監控，不發一語離開台南地院。

台南地檢署表示，對於陳啓昱等3名被告獲得法院交保，檢方依法提起抗告。

台南地院合議庭昨諭知陳啓昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人都要做科技監控、限制住居與出境、出海，且禁止與證人接觸或騷擾。蘇坤煌與蘇俊仁2人家屬已於26日下午辦妥交保手續，讓2人離開法院。

陳啓昱的家人與委任律師則在今日上午到台南地院為陳辦理交保，陳啓昱胞弟、家人以匯款方式把1200萬元交保金匯到南院指定帳戶。今下午1點多，科技監控廠商到南院地下室為陳啓昱裝好科技監控設備後，陳啓昱由律師人員陪同南院，陳離開時面對媒體詢問、同樣不發一語，迅速搭上家人的座車離去。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，該署檢察官認為陳啓昱等3名被告涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪之犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予被告陳啓昱等3人停止羈押之裁定，於今（27）日依法提起抗告。

