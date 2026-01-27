為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    專挑阿婆下手！ 高雄男哭喪獲「抖內」還偷錢

    2026/01/27 14:10 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓男子向高齡婦人騙奠儀花用被訴。示意圖。（資料照）

    58歲陳姓男子缺錢花用，竟把歪筋動在長者身上，他假冒長輩的遠房親戚，向老人家謊稱缺錢辦喪事，老人家們抖內白包之外，還有老人家被偷錢包，檢方偵結後依詐欺、竊盜罪起訴陳男。

    檢方指出，去年8月1日中午11點多，陳姓男子（58歲）跑到鹽埕區大智街巷弄，隨機向在家的盧姓阿婆說自己是「阿素」的兒子，還說「阿素」剛往生，但缺錢辦告別式，希望盧姓阿婆可以把奠儀先給他，盧姓阿信以為真，包了3000元給陳男。

    同年9月6日上午8點多，陳男又到前鎮區同安路一帶，看蘇姓阿婆在家門口做家事，他向蘇姓阿婆說自己是她舅媽的胞弟，家裡有人往生，但告別式辦在岡山區，如果蘇姓阿婆覺得路途太遠不便參加，可以先把奠儀交給他，蘇姓阿婆被陳男唬得一愣一愣，隨手包了2100元給陳男。

    不到1個月，陳男再前往苓雅區廣東二街一帶，向羅姓阿婆用同方手法騙走2100元奠儀，當羅姓阿婆在找白包袋時，陳男還順手從他錢包裡偷走1500元。

    老人家們事後驚覺受騙上當後由家人陪同報警，警方循線逮捕陳男歸案，高雄地檢署偵辦時，陳男坦承犯行，被檢方依3次詐欺罪、1次竊盜罪起訴，並請法院分別論罪。

