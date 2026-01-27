為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    中市后里汽車、機車碰撞 2人擦挫傷送醫

    2026/01/27 13:43 記者歐素美／台中報導
    蔡男駕駛的白色汽車與機車發生擦撞。（民眾提供）

    蔡姓男子駕駛轎車25日行駛台中市后里區水頭二路，右轉月眉西路時，與騎機車直行月眉西路的廖男發生碰撞，造成廖男與後座乘客沈女摔倒，四肢擦挫傷，被送往大甲李綜合醫院治療，幸無大礙，大甲警分局獲報到場處理，經檢測未發現有酒駕情形，詳細肇事原因將移請交通警察大隊研判。

    這起車禍事故發生在25日傍晚5點42分左右，蔡男（37歲）駕駛白色轎車沿后里區水頭二路，右轉月眉西路時，與騎機車直行月眉西路的廖男（20歲）發生碰撞。

    民眾將影片PO網，看起來宛如蔡男在路口右轉時，機車疑未減速撞上，不料，汽車竟還行駛輾過機車，引發網友質疑汽車肇逃。警方表示，當時蔡男的汽車已起步，與機車擦撞後，雙方都留在現場等候警消處理，並未肇逃。

    大甲警分局獲報到場處置，機車騎士廖男與後座乘客沈女（16歲），經救護人員初步檢視有四肢多處擦挫傷，被送大甲李綜合醫院治療，幸無大礙，蔡男及廖男經酒測皆未酒駕，詳細肇事原因，警方將移請交通警察大隊研判。

    機車被撞倒地，警消到場將機車騎士及乘客2人送醫。（民眾提供）

