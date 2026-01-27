殉職勇消詹能傑胞弟盼調回基隆 張善政：以最快速度核准商調

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑胞弟詹庭豪（見圖）也是消防員。（資料照）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑21日在火場中不幸殉職，其胞弟詹庭豪也是消防員，目前在桃園市消防局蘆竹分隊服務，他有意回基隆就近照顧父母，桃園市長張善政今（27）日於臉書表示，將以最快速度核准詹庭豪商調，也正在與基隆銜接後續程序，讓他能就近照顧父母，少一點奔波，多一點時間陪在家人身邊。

張善政表示，詹能傑在火場中不幸殉職，是一個家庭的痛，也是同袍心裡最深沉的遺憾，詹小隊長的胞弟也是消防員，目前在桃園消防局服務，他得知弟弟有意回基隆就近照顧父母後，即以最快速度核准他的商調。

張善政也提到，事件後也必須誠實面對，這場火警凸顯的不只是一個家庭的悲劇，還有住宅囤積帶來的公共安全風險，走道、樓梯間、室內堆滿雜物，讓火場像迷宮一樣，救援難度倍增，最後把風險壓在第一線身上，除了哀悼，也要自問還能如何努力完善制度面，把那些會讓火場更容易失控、也會讓救援更難進、更難退的風險，盡量往前處理掉，但住宅囤積是長期存在、卻最難介入，當走道、樓梯間、室內堆滿雜物，逃生動線被堵住，火場很容易變成迷宮，受影響的不只住戶與鄰居，還有每一位衝進去救人的消防同仁。

張善政表示，桃園市在去年率全台之先，啟動制度補強，完成桃園市住宅囤積行為處理自治條例的研擬，並在今年1月送行政院核定，希望最快2、3月就可以上路實施，未來針對被認定有囤積行為者，明定所有人、使用人或管理人不得拒絕、妨礙或規避執行，並得按次處罰。

他也強調，這套制度的重點，裁罰只是手段，核心重點而是把跨局處的分工與流程建立起來，包括區公所、建管、警察、環保、社會、衛生等單位可以更早介入、輔導優先，必要時再依法處置，同時把社福支持、心理與生活輔導納進來，避免只是清一次、很快又回到原點。

此外，市府也努力把防災整備往前推，消防局推動全域智能消防風險決策系統，整合跨局處資料與近20年火災數據，做風險排序、精準安檢，讓有限人力先用在最該去的地方，希望把災害盡可能防堵在前端。

張善政表示，他也想拜託大家一件很簡單、卻很關鍵的事，不要在家裡、樓梯間、走道堆置雜物，這樣才能因應一些緊急狀況來疏散，如果社區出現嚴重囤積，已經影響公共安全，也請通報相關單位，市府會用制度與跨局處合作，在尊重與協助的前提下，把風險一步步降下來。

