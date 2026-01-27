擷女子IG美照「AI換臉」變全裸性愛片 樂團攝影師被起訴

據了解，由甯男創辦的色情帳號「意淫樂手」早在2022年間即已成立，案發前曾發布逾30張性影像，直到案件曝光後才遭社群平台停用。（記者劉詠韻翻攝）

甯姓樂團攝影師涉嫌與林姓男子（已故）合作，並由甯男利用AI科技「Deepfake」，將多名被害女子從臉書或Instagram擷取下來的照片，合成製作成全裸或性交等不實性影像，再交由林男透過社群網站X帳號「意淫樂手」對外散布。士林地檢署偵結，依違反個人資料保護法、意圖散布而電腦合成他人不實性影像等罪嫌，將甯男提起公訴。

檢警調查，甯男與林男（已歿，另案不起訴）分工明確，由林男經營暱稱為「意淫樂手」的X帳號「@se○○h」，甯男則負責「後製」。自前年起，甯男在台北市士林區住處，擅自下載多名被害女子放置在臉書或IG粉專上的正面半身、全身照片，並使用手機內的Telegram AI合成功能，將被害人的臉部移花接木至上半身全裸、甚至是大腿以上全裸與他人性交的色情影像中。

據了解，由甯男創辦的色情帳號「意淫樂手」早在2022年間即已成立，案發前曾發布逾30張性影像，直到案件曝光後才遭社群平台停用。事件在網路上發酵後，甯已關閉社群帳號，多名台灣樂團樂手也陸續發聲聲援受害者；其中，大象體操貝斯手凱婷亦發文聲援，指此事可能發生在每一位玩樂團的女生身上，強調「沒有人應該這樣被對待」。

起訴書指出，甯男於去年3月間完成多名女子的不實性影像後，透過Telegram傳送給林男，林男隨即於同年4月將這些淫穢影像張貼在「意淫樂手」帳號，供不特定網友觀覽，導致多名受害者在網路上驚見自己的臉部竟被接在裸體照上，憤而向北市婦幼警察隊報案求助。

偵查時，甯男對犯罪事實供認不諱，且有被害女子們的指述、數位鑑識報告及扣案手機、電腦等證據佐證。

檢察官審理後認為，甯男涉犯刑法供人觀覽猥褻影像、意圖散布製作他人不實性影像，以及非法利用個人資料等罪嫌，由於甯男一行為觸犯多罪，請法院從一重之非法利用個人資料罪處斷，並建請沒收扣案手機、硬碟及電腦。

