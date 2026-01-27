為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    擷女子IG美照「AI換臉」變全裸性愛片 樂團攝影師被起訴

    2026/01/27 13:10 記者劉詠韻／台北報導
    據了解，由甯男創辦的色情帳號「意淫樂手」早在2022年間即已成立，案發前曾發布逾30張性影像，直到案件曝光後才遭社群平台停用。（記者劉詠韻翻攝）

    據了解，由甯男創辦的色情帳號「意淫樂手」早在2022年間即已成立，案發前曾發布逾30張性影像，直到案件曝光後才遭社群平台停用。（記者劉詠韻翻攝）

    甯姓樂團攝影師涉嫌與林姓男子（已故）合作，並由甯男利用AI科技「Deepfake」，將多名被害女子從臉書或Instagram擷取下來的照片，合成製作成全裸或性交等不實性影像，再交由林男透過社群網站X帳號「意淫樂手」對外散布。士林地檢署偵結，依違反個人資料保護法、意圖散布而電腦合成他人不實性影像等罪嫌，將甯男提起公訴。

    檢警調查，甯男與林男（已歿，另案不起訴）分工明確，由林男經營暱稱為「意淫樂手」的X帳號「@se○○h」，甯男則負責「後製」。自前年起，甯男在台北市士林區住處，擅自下載多名被害女子放置在臉書或IG粉專上的正面半身、全身照片，並使用手機內的Telegram AI合成功能，將被害人的臉部移花接木至上半身全裸、甚至是大腿以上全裸與他人性交的色情影像中。

    據了解，由甯男創辦的色情帳號「意淫樂手」早在2022年間即已成立，案發前曾發布逾30張性影像，直到案件曝光後才遭社群平台停用。事件在網路上發酵後，甯已關閉社群帳號，多名台灣樂團樂手也陸續發聲聲援受害者；其中，大象體操貝斯手凱婷亦發文聲援，指此事可能發生在每一位玩樂團的女生身上，強調「沒有人應該這樣被對待」。

    起訴書指出，甯男於去年3月間完成多名女子的不實性影像後，透過Telegram傳送給林男，林男隨即於同年4月將這些淫穢影像張貼在「意淫樂手」帳號，供不特定網友觀覽，導致多名受害者在網路上驚見自己的臉部竟被接在裸體照上，憤而向北市婦幼警察隊報案求助。

    偵查時，甯男對犯罪事實供認不諱，且有被害女子們的指述、數位鑑識報告及扣案手機、電腦等證據佐證。

    檢察官審理後認為，甯男涉犯刑法供人觀覽猥褻影像、意圖散布製作他人不實性影像，以及非法利用個人資料等罪嫌，由於甯男一行為觸犯多罪，請法院從一重之非法利用個人資料罪處斷，並建請沒收扣案手機、硬碟及電腦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播