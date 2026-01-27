配合中國介選 統一聯盟黨屏東分會長及總幹事發監執行

統一聯盟黨屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德因配合中國介選，經判刑確定後，如期向屏檢報告發監執行。（記者李立法攝）

統一聯盟黨屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德受中國國台辦請託，在總統及立委選舉前，招攬20多位民眾前往中國接受中資招待旅遊，並為特定政黨總統、立委候選人拉票；全案經檢方依違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法等罪起訴後，最高法院駁回上訴，張、黃2人均判刑4年6月、褫奪公權2年確定，屏檢隨即啟動防逃機制，並於今日將2人發監執行。

檢方調查，張存逢、黃榮德分別於2023年9月及10月，接受國台辦官員請託，招募屏東民眾前往中國海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費用，其餘食宿、交通、旅遊等均由中國政府資助，且行程中都有國台辦人員到場，極力鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論；張、黃並在2023年12月23日該黨屏東分會會員大會上，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，配合中國介選。

屏檢去年偵辦後，認為張、黃涉及正副總統選罷法與反滲透法嫌疑重大，向法院聲押獲准，並起訴兩人；屏東地院認定張、黃2人共同犯反滲透法及總統副總統選舉罷免法中的受滲透來源資助交付不正利益罪，各判刑4年6個月，褫奪公權2年，經上訴二、三審均駁回維持原判。

屏檢表示，最高法院於今年1月8日駁回上訴確定後，檢方隨即啟動防逃機制，令張、黃人定時向轄區警所報到，並核發傳票，於27日到案執行，今天上午10時許，2人至地檢署完成報到，檢察官即諭知發監執行。

