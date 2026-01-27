碰！趕勤務出意外 花蓮警車自撞分隔島遭追撞

花蓮縣吉安警分局昨晚發生一起警車自撞安全島的車禍意外。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局昨晚發生一起警車車禍意外！豐田派出所24歲周姓警員，駕駛巡邏車準備前往分局參加擴大臨檢勤務，行經台9線與知卡宣大道路口時，疑因剛起步操作不慎，車輛竟直接失控自撞中央分隔島，強大撞擊力導致車身回彈，後方一輛自小客車閃避不及追撞。所幸周員僅頭暈送醫觀察，並無大礙，雙方酒測值均為零，詳細肇責正由警方釐清中。

吉安警分局今指出，這起事故發生在26日晚間8點左右。警專42期畢業的周姓警員，當時正駕駛警用巡邏車，沿著台9線內側車道由南往北直行，準備前往吉安警分局與其他同仁會合，執行全縣同步的擴大臨檢勤務。當警車行經知卡宣大道路口，綠燈剛起步不久，車輛卻不明原因突然向左偏移，隨即「碰」的一聲巨響，左前車頭猛力撞上中央分隔島。

請繼續往下閱讀...

由於撞擊力道不小，警車車頭毀損並回彈至車道上，導致後方同向直行、由39歲吳姓男子駕駛的自小客車反應不及，直接追撞上警車車尾。事故發生後，吉安警分局迅速派員前往處理。經檢視，警車左前方車頭明顯凹陷毀損，所幸車上的周姓警員意識清楚，雖無明顯外傷，但表示頭部暈眩不適，為求慎重，救護人員隨即將其送往醫院進行檢查與觀察；後方追撞的吳姓駕駛則幸運未受傷。

警方隨即對雙方駕駛進行酒測，周員與吳男酒測值均為0，初步確認雙方均持有合格駕照。吉安警分局指出，經調閱路口監視器與行車紀錄器影像，初步研判疑為周員操作車輛不慎，加上未注意車前狀況導致自撞，確切肇事原因及責任歸屬，將由交通處理小組進一步分析釐清。

吉安警分局強調，針對因公受傷的同仁已啟動關懷機制，給予必要協助；毀損的警車已先行拖回保管並依規定報修。分局也將此案例列為教材，持續加強員警的防禦駕駛觀念與安全駕駛訓練，提醒同仁在執行勤務趕赴現場時，仍應以行車安全為第一優先。

花蓮縣吉安警分局昨晚發生一起警車自撞安全島的車禍意外。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局昨晚發生一起警車自撞安全島的車禍意外。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法