又是駱駝峰！萬里海岸再現「漂流大麻包」 2年前才破獲億元K毒

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰海域，今早有漁民拾獲43公斤的第2級毒品大麻。由於基隆地檢署2年前才破獲曹俊德為首的跨國運毒集團利用駱駝峰海域搶灘，走私890公斤中國製K他命，兩案地點完全重疊。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰附近海域，有漁民拾獲一大包麻布袋，袋內裝有32包、總重43公斤的第2級毒品大麻。由於基隆地檢署2年前才破獲曹俊德為首的跨國運毒集團利用駱駝峰海域搶灘，走私890公斤中國製K他命，兩案地點完全重疊，顯見知名打卡景點「駱駝峰」，已淪為國際毒梟眼中偏愛的「走私灘頭」，引起檢警調高度戒備。

金山警分局於今天上午8時35分接獲通報，指出駱駝峰旁岸邊有一只白色的麻布袋。警方趕抵現場後，發現袋內裝有以真空包裝的大麻乾燥花苞，初篩呈2級毒品陽性反應。經清點，這批毒品總毛重約43公斤，市值逾台幣6000萬元。

報案漁民表示，該布袋已在海面上漂浮數日，他今天發現漂到岸邊，拿刀割開來看發現有異狀報案。警方初步研判，這批大麻漂流物，可能是走私集團在海上接駁時，因見海巡巡邏過密或因海象不佳不慎「丟包」，最後隨洋流漂至岸際。

值得注意的是，案發地點駱駝峰海域已非首度淪為走私熱點。2024年7月，男子曹俊德才率領跨國運毒集團，夥同其舅舅、東澳籍「漁順66號」舢舨船長賴基鑫，在相同地點企圖搶灘上岸。當時該集團接駁890公斤、市價逾1.3億元的中國製K他命，最終被海巡署基隆查緝隊當場攔截。

辦案人員分析，駱駝峰海岸具備「斷崖地形、監視器死角多、鄰近漁港」等特性，對於熟知地緣關係的走私慣犯而言，是極佳的搶灘點。2年前11月間曹男等19人才因涉及運毒重罪遭收押起訴，沒想到事隔2年後，同一海域再度出現「漂流大麻包」，不排除是同一毒品走私集團在運作。

海巡署偵防分署、警方組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，針對此次查獲的大麻包裝手法，辦案人員將比照2年前曹男一案，清查是否涉及中國毒梟以衛星電話遙控，並透過大數據分析近期在北海岸出沒的「中桶」漁船動態。

海巡署強調，後續將加強東澳漁港至野柳一帶的岸際雷達監控，並呼籲民眾，駱駝峰周邊海域已被列為重點巡邏區域，切勿心存僥倖協助運毒，以免觸犯「毒品危害防制條例」之運輸毒品重罪，最高可處無期徒刑。

基隆地檢署2年前破獲曹俊德跨國運毒集團，在帆布貨車上查獲35袋印有中國簡體字的肥料袋，袋內全是中國製K他命，共重890公斤。 （記者林嘉東翻攝）

