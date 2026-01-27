父子檔鐵皮屋製偽農藥 4公噸流入農田、賺黑錢380多萬

雲林地檢署會同雲林縣調查站查獲非法製造、分裝及販售偽農藥集團，查扣大量原體及成品。（雲林地檢署提供）

雲林縣地檢署查獲不法集團涉嫌非法製造、分裝及販售偽農藥，張姓父子因曾開過農藥行，知道農民用藥時機及種類，竟鋌而走險夥同因製造偽農藥被通緝逃亡中的胞兄，在斗南一處隱密鐵皮倉庫內調配製造，再由黃姓友人開車到田間兜售，從2023年到2024年8月被查獲，已賣出約4公噸偽農藥，不法獲利約380多萬元，雲林地檢署今（27）日依違反農藥管理法起訴張姓父子及黃男等3人。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，49歲張男家裡曾開過農藥行，50歲胞兄2009年即因製造及販售偽農藥被查獲，因未到案2013年被發布通緝中，沒想到張男與27歲兒子疑因缺錢，與48歲黃姓友人，透過通緝中的張兄提供含農藥成分的原體，從2022年開始非法製造偽農藥。

請繼續往下閱讀...

朱啟仁表示，該集團成員分工合作，由張男提供製作場地及協助製作方式，張兄提供原料，張子負責調配製造，完成後成品載運到虎尾一處倉庫內存放，再由黃男負責載運到二崙、崙背等地田間，直接販售給不特定農民使用。

雲林地檢署接獲情資，由檢察官廖易翔指揮雲林調查站深入蒐證，掌握相關證據後持搜索票，會同雲林縣動植物防疫所人員前往斗南製造工廠及虎尾的倉庫搜索，當場查扣800公斤原體（約可製作8公噸偽農藥）及6公噸已分裝好的偽農藥成品。

據指出，張男等人製作的偽農藥主要是針對病蟲害防治用，根據現場查扣筆記本記載，從2023年9月至2025年8月11日被查獲已售出約4公噸，不法所得約382萬元。

雲林地檢署強調，偽農藥流入市面，不僅影響農作物生長與產量，造成農民經濟損失，更可能因成分不明或劑量失衡，導致土壤及生態環境污染，進而危及食品安全與消費者健康，其危害層面廣泛且深遠。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠也說，不只製造、分裝及販售偽農藥有刑事責任，農民若使用偽農藥依農藥管理法可處1.5萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲農民購買農藥一定要到合法農藥行購買，不要購買來路不明的偽農藥。

雲林地檢署會同雲林縣調查站查獲非法製造、分裝及販售偽農藥集團，查扣大量原體及成品。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署會同雲林縣調查站查獲非法製造、分裝及販售偽農藥集團，查扣大量原體及成品。（雲林地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法