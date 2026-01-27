為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    母拒借車兒強搶！花蓮逆子持開山刀對峙 警拔槍喝斥逮捕

    2026/01/27 12:19 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

    花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

    花蓮縣新城鄉35歲葛姓男子因向母親借車遭拒，竟情緒失控撞爛家中車庫鐵門，把車強行開走。警方獲報後發動攔截圍捕，葛男不僅在街頭危險駕駛、闖紅燈，被攔停後竟還接連亮出道具刀、開山刀與球棒向員警揮舞叫囂。警方見狀立即拔槍喝斥，並利用優勢警力將其壓制逮捕，全案訊後今依竊盜、恐嚇危安等4罪移送法辦。

    據了解，35歲葛姓男子昨日下午3點多，他在家向母親開口借用自小客車，母親因故拒絕，不料葛男竟惱羞成怒，未經同意搶走車鑰匙，甚至不顧母親攔阻，直接開車衝撞、毀損自家車庫鐵門後揚長而去。葛母見兒子情緒失控且強行將車開走，擔心發生意外，只好無奈報警請求協助。

    新城警分局獲報後，通報線上警網展開攔截圍捕。下午4點左右，巡邏員警在北埔光復路與華興街口發現該輛失竊車輛，立即鳴笛要求停車。未料葛男見警車靠近，竟加速逃逸，沿途在市區道路蛇行、闖紅燈，嚴重危害其他用路人安全。警方一路尾隨並加強警力部署，最終在光復路與助人街口將車輛截停。

    目擊民眾指出，葛男下車後情緒相當激動，先是從車內拿出一把道具刀與警方對峙，員警見狀立即拔槍喝令「放下武器！」。葛男見警方亮槍，雖一度將道具刀丟在車頂，卻又立刻轉身從車內抄出一把開山刀與球棒，持續向員警揮舞叫囂，場面一度相當緊張。

    現場員警保持警戒，一邊持槍喝斥，一邊安撫葛男情緒，趁其分心之際，支援警力一擁而上，迅速將葛男壓制在地，並奪下其手中刀械，過程驚險萬分，所幸未造成人員受傷。

    警方將葛男帶回派出所偵訊，雖然是「偷開媽媽的車」，但其行為已涉及多項刑責。新城警分局今指出，葛男除一路違規將被開出多張交通罰單，全案訊後依涉嫌刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。警方強調，對於任何危害公共安全的暴力行為，絕對強勢執法，絕不寬貸。

    花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

    花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播