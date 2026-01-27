母拒借車兒強搶！花蓮逆子持開山刀對峙 警拔槍喝斥逮捕

花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

花蓮縣新城鄉35歲葛姓男子因向母親借車遭拒，竟情緒失控撞爛家中車庫鐵門，把車強行開走。警方獲報後發動攔截圍捕，葛男不僅在街頭危險駕駛、闖紅燈，被攔停後竟還接連亮出道具刀、開山刀與球棒向員警揮舞叫囂。警方見狀立即拔槍喝斥，並利用優勢警力將其壓制逮捕，全案訊後今依竊盜、恐嚇危安等4罪移送法辦。

據了解，35歲葛姓男子昨日下午3點多，他在家向母親開口借用自小客車，母親因故拒絕，不料葛男竟惱羞成怒，未經同意搶走車鑰匙，甚至不顧母親攔阻，直接開車衝撞、毀損自家車庫鐵門後揚長而去。葛母見兒子情緒失控且強行將車開走，擔心發生意外，只好無奈報警請求協助。

新城警分局獲報後，通報線上警網展開攔截圍捕。下午4點左右，巡邏員警在北埔光復路與華興街口發現該輛失竊車輛，立即鳴笛要求停車。未料葛男見警車靠近，竟加速逃逸，沿途在市區道路蛇行、闖紅燈，嚴重危害其他用路人安全。警方一路尾隨並加強警力部署，最終在光復路與助人街口將車輛截停。

目擊民眾指出，葛男下車後情緒相當激動，先是從車內拿出一把道具刀與警方對峙，員警見狀立即拔槍喝令「放下武器！」。葛男見警方亮槍，雖一度將道具刀丟在車頂，卻又立刻轉身從車內抄出一把開山刀與球棒，持續向員警揮舞叫囂，場面一度相當緊張。

現場員警保持警戒，一邊持槍喝斥，一邊安撫葛男情緒，趁其分心之際，支援警力一擁而上，迅速將葛男壓制在地，並奪下其手中刀械，過程驚險萬分，所幸未造成人員受傷。

警方將葛男帶回派出所偵訊，雖然是「偷開媽媽的車」，但其行為已涉及多項刑責。新城警分局今指出，葛男除一路違規將被開出多張交通罰單，全案訊後依涉嫌刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。警方強調，對於任何危害公共安全的暴力行為，絕對強勢執法，絕不寬貸。

花蓮葛姓男子偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞遭逮捕。（警方提供）

