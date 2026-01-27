桃園夜景勝地大古山暗夜驚魂！ 蘆竹警迅速緝獲偷拍狼

大古山登山步道公園是桃園市夜景勝地，今日傳出2名女子在公廁遭到偷拍。（記者余瑞仁攝）

桃園市蘆竹區夜景勝地大古山今（27）日凌晨傳出2名女子如廁時遭到偷拍，桃園市警局蘆竹分局獲報立即反應，派遣外社派出所員警火速趕往現場，攔截正準備離去的20歲傅姓男子，在其手機內發現被害女子私密影像，依妨害性隱私、妨害秘密等罪嫌送辦。

警方指出，今天凌晨1點左右，2名女子在大古山風景區觀賞夜景後前往公廁如廁時，突然察覺有人從隔間下方伸出手機偷拍，2女嚇得花容失色、立即報警求援，警方獲報派遣當地外社派出所員警趕往現場，員警抵達現場發現正準備離去的傅姓男子形跡可疑，上前盤查並經同意檢視手機，果然發現受害女子遭到偷拍的私密影像，當下將傅男逮捕並查扣手機，帶回警局訊後依妨害性隱私、妨害秘密究辦。

警方說，受害2女隨後也到派出所完成報案程序，警方除安撫其情緒，也協助受害人提出性騷擾防治法申訴。蘆竹警分局強調，公眾空間安全不容挑戰，對於各類侵犯隱私行為，警方絕不姑息，後續將加強大古山等景點深夜巡邏密度，構築嚴密治安防護網，同時呼籲民眾，若於公共場所遭遇不法侵害，請保持冷靜並立即報警，警方定會以最快速度到場守護。

大古山登山步道公園傳出2名女子在如廁遭偷拍，警方獲報火速趕往逮獲偷拍狼。（記者余瑞仁翻攝）

