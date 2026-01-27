為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    萬里海岸驚見32包「漂流大麻」 重43公斤市價逾6000萬

    2026/01/27 11:40 記者林嘉東／新北報導
    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海邊漂進一個白色麻布袋；袋內竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海邊漂進一個白色麻布袋；袋內竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸今天上午漂進一個白色麻布袋；警方與海巡人員獲報趕抵拆解，赫然發現裡面竟裝有32大包第2級毒品大麻、總重約43公斤。海巡署北部分署第二岸巡隊副隊長李勃毅表示，海巡署將與警方共組專案小組報請檢察官指揮偵辦追查該批漂流大麻來源。

    金山警分局野柳派出所於今日上午8時35分接獲漁民報案稱，在萬里區東澳漁路往駱駝峰方向的岸邊，發現一個白色防水麻布袋，外觀濕透且夾雜海藻。警方不敢大意，立即出動線上警力前往，並會同海巡署單位趕赴現場。

    員警割開麻布袋後，發現內部塞滿了以真空密封包裝的綠色乾燥花苞。經現場使用毒品初篩試劑檢測，隨即呈現第2級毒品大麻陽性反應。經查，這批大麻共計32包，總毛重達43公斤，市價逾6000萬元，若流入市面危害甚大。

    報案漁民說，該白色麻布袋原本漂流在海面上，他把該包麻布袋撿起來打開發現怪怪的就報案，因為他的漁船就停在麻布袋漂浮的海域旁，才引起他注意。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，今天上午漂上一個白色麻布袋；經警方與海巡人員獲報趕抵拆解後，赫然發現裡面竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，今天上午漂上一個白色麻布袋；經警方與海巡人員獲報趕抵拆解後，赫然發現裡面竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

    員警割開麻布袋後，發現內部塞滿了以真空密封包裝的綠色乾燥花苞。經查，這批大麻共計32包，總毛重達43公斤，市價逾6000萬。（記者林嘉東翻攝）

    員警割開麻布袋後，發現內部塞滿了以真空密封包裝的綠色乾燥花苞。經查，這批大麻共計32包，總毛重達43公斤，市價逾6000萬。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，今天上午漂上一個白色麻布袋；經警方與海巡人員獲報趕抵拆解後，赫然發現裡面竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東 翻攝）

    新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，今天上午漂上一個白色麻布袋；經警方與海巡人員獲報趕抵拆解後，赫然發現裡面竟裝有32大包、總重約43公斤的第2 級毒品大麻。（記者林嘉東 翻攝）

