為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑妻外遇竟潑油點火害她重度灼傷 狠夫判刑5年2月確定

    2026/01/27 11:38 記者張文川／台北報導
    二審、三審皆駁回鄭男上訴，確定判刑5年2月。（資料照）

    二審、三審皆駁回鄭男上訴，確定判刑5年2月。（資料照）

    基隆市鄭姓男子前年5月因懷疑余姓妻子有外遇，妒火中燒而用木棍打傷妻子，再朝妻子潑汽油、點火燒妻，致妻子頭、臉、頸、腹部及四肢等全身4分之1體表面積受到3度灼傷；一審基隆地院依重傷害罪將鄭男判處5年2月徒刑，二審、三審皆駁回鄭男上訴，確定判刑5年2月。

    判決指出，鄭男懷疑妻子有外遇，2024年5月22日深夜11時許，在住處前的倉庫與妻子發生激烈爭吵，憤而先持木棍朝妻子臀部、腿部毆打致瘀青，再持裝在寶特瓶內的汽油，潑灑在妻子身上，以打火機點燃汽油，致汽油瞬間起火燃燒。

    鄭男見妻子全身起火，再舀魚池的水撲滅妻子身上的火勢，攔計程車載妻子去就醫，經醫院急救後，鄭妻雖倖免於難，但頭、臉、頸、腹部及四肢等處約占全身4分之1體表面積受到2至3度燒灼傷，皮膚遺留疤痕，排汗功能損壞；基隆地檢署調查後，將鄭男依重傷害罪起訴。

    基隆地院審理時，鄭男坦承犯行，並與妻子達成和解，但法官認為，鄭男僅因主觀上懷疑妻子有外遇，就將汽油淋在妻子身上點火燒妻，罔顧妻子生命，造成妻子身體及心理終身難以磨滅的恐懼與傷害，雖然雙方已達成和解，妻子也表示願意再給鄭男一次自新機會，但合議庭認為鄭男手段凶殘，沒有足堪憫恕之處，不給予鄭男酌減其刑，依重傷害罪判處5年2月徒刑。

    案經上訴，高等法院、最高法院皆維持原判，全案判刑5年2月定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播