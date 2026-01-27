剴剴案》惡保母姊妹二審維持重判 高院延長羈押兩個月

高院行政庭長、發言人王屏夏。（記者楊心慧翻攝）

台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；檢方及劉彩萱、劉若琳皆提起上訴，高等法院今駁回上訴，高院行政庭長、發言人王屏夏表示，原審判決無違誤，因此駁回上訴，另外劉彩萱、劉若琳延長羈押兩個月（至今年4月1日屆滿）。

高院合議庭今上午宣判，劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，宣判結束後，法庭外的兒少守護行動團體相擁歡呼，直呼還好沒有輕判、謝謝法官。

請繼續往下閱讀...

高院今上午也發出發言人說明影片，王屏夏指出，合議庭審理後認為，原審法院並無偏見、預斷或者偏不公的情形，原審判決也沒有違誤或不當。因此，駁回檢察官以及被告二人的上訴，維持原審所判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳處有期徒刑18年的結論，本案件仍可上訴。

王屏夏表示，被告二人羈押期間即將於1月31日屆滿，合議庭認為仍然有羈押的原因以及必要，因此裁定至115年2月1日期，延長羈押2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法