剴剴案》惡保母二審維持重判 剴剴外婆：記取血淚教訓檢討制度

保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，台灣高等法院27日二審宣判上訴駁回、維持原判，剴剴戰士等民團在外舉雙手歡呼。（記者塗建榮攝）

台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑；高等法院今（27）日上午9時30分二審宣判，合議庭駁回兩人上訴，維持原判。剴剴外婆透過委任律師感謝法官及社會大眾，並希望透過這血淚的教訓，喚起社會對兒童的重視、制度面的重新檢討。

高院合議庭今上午宣判時，法庭上擠滿了聽判民眾，包含兒少守護行動團體、立委郭昱晴等人，宣判結束後，兒少團體到法庭外將消息告訴大家，瞬間一片歡呼，不少人擁抱落淚、場面感人。

剴剴外婆的委任律師林帥孝受訪表示，至少讓我們知道受虐的孩子，其實是受到保護，也警告這些做惡、虐童的成人們，如果他們繼續虐待，也會受到像被告一樣無期徒刑。

剴剴外婆的委任律師曾宿明則在現場，轉達剴剴外婆的聲明，曾宿明指出，剴剴外婆對大家很抱歉，她仍沒辦法到場，因為心裡還是沒辦法放下，只希望司法能夠還給弟弟公道、把惡人繩之以法，以慰被害人在天之靈。

剴剴外婆表示，這是她一輩子的痛，也是她一輩子帶著虧欠跟贖罪的心態在度日，希望透過此案、這樣的血淚的教訓，能喚起社會對兒童的重視、保護，以及制度面的重新檢討，杜絕再有類似的小孩、無辜的孩童，遭到不幸的對待，非常感謝一路關心的記者、社會大眾，還有法官們的公平的審判，心中萬分感激不盡。

曾宿明轉達完剴剴外婆的話，接著表達犯罪被害人保護協會的立場，他說希望能夠協助所有被害人跟家屬，把他們的心聲讓法院聽得到，能夠為他們爭取司法應有的公平跟正義。

剴外婆的委任律師曾宿明轉達剴剴外婆的聲明。（記者塗建榮攝）

剴剴外婆的委任律師林帥孝。（記者塗建榮攝）

剴剴戰士等民團在高院外聚集。（記者塗建榮攝）

