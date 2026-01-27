「紅線蟲」入侵 ！女住戶喝未煮沸自來水命危 管委會有疏失判賠36萬

高雄某住商大樓遭紅線蟲入侵 ，女住戶飲用自來水後昏迷命危。示意圖（翻攝Dcard）

高雄一棟住商混合大樓自來水管線遭紅線蟲入侵，女住戶等管委會清消後接自來水飲用，但疑清消不夠徹底，她直接喝未煮沸的自來水，導致全身性菌血症昏迷送醫，一度被醫院發出命危通知，女住戶怒告管委會求償201萬餘元，法官認定管委會有疏失，判賠36萬餘元。

判決指出，2023年11月18日，管委會主委在大樓LINE群組公告「注意！大家下午好，這幾天大樓陸續有人出現嚴重的上吐下瀉等症狀，請各位加強消毒與環境清潔，謝謝」，池姓女住戶追問後得知，大樓因管線老舊，導致「紅線蟲」入侵大樓水塔内，池女不敢再喝大樓裡的自來水。

管委會於同年11月27日找人來清洗頂樓水塔，但清洗後水汙染情形仍未改善，同年12月15日仍有住戶因水污染導致疾病送醫，12月18日，管委會再安排廠商進行2次清洗地下蓄水池及頂樓水塔，同時維修污水管，隔天便在LINE群組通知住戶「上水塔洗好了可以正常使用了喔」。

池姓女住戶相信管委會，於是在清洗完隔天重新開始使用大樓自來水，但喝了幾天後，池女身體不適，上吐下瀉後陷入昏迷，送醫後一度被醫院發出命危通知，幸搶救得宜，池女撿回一命，但她認為出院後飽受腎臟、胰臟、神經損害等後遺症的折磨，因此提告要求管委會賠她201萬餘元。

高雄地方法院審理時，管委會喊冤，稱一直有在幫住戶處理水污染問題，且池女生病是因為她本身患有糖尿病，且飲用未煮沸的自來水所致，不該由管委會承擔；法官調查時發現，管委會2次清消水塔後，仍有住戶在LINE群組反應：「4樓RO機濾水是純黑色臭的，8樓RO機濾心沒拆，但是我拉肚子，但是沒有上吐下瀉，7樓12月22日今天也身體不舒服，我告知別再用自來水刷牙漱口，7樓今天依然有紅蟲跑出來」。

住戶還說：「我8樓1位年長旅客上吐下瀉後，送icu加護病房，目前年長旅客的家屬們依然住在我的旅館內，如果他們發現大樓水有問題，我12月19日已經提醒管委會大樓的水池必須再消毒1次，今天已經12月22日無人理會」。

法官另根據醫院函文，得知池女生病原因，就是喝到了受細菌污染的飲用水，透過腸胃道感染導致全身性菌血症，特別是像池女這種為免疫不佳之病人（如糖尿病患者），而遭細菌感染也是造成她酮酸中毒、急性腎盂腎炎的原因。法官認為，管委會沒有做好大樓頂樓水塔清潔、維護、修繕、一般改良及管理等，導致池女喝水後生病，因此依侵害程度判管委會應賠36萬餘元，可上訴。

