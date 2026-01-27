為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    點「神奇眼藥水」自傷雙眼詐保4550萬 只拿到32萬 2男判刑

    2026/01/27 10:31 記者張文川／台北報導

    多年前曾詐領保險理賠金而被判刑1年定讞的蔣宗華，6年前故技重施，為了詐領合計4550萬元的保險理賠金，竟遊說擔任汽車業務員林彥廷，由林男點成分不明的眼藥水「神奇藥水」自傷雙眼的方式詐保，協議事成後分1000萬元給林男，林男雙眼近乎失明，卻只拿到32萬元5千元理賠金，還被壽險公司提告詐欺，檢方起訴，台北地院今依共同詐欺取財罪，判蔣宗華1年2月有期徒刑，林彥廷7月徒刑，並沒收林的犯罪所得32萬5003元。可上訴。

    台北地檢署指揮刑事局偵七大隊第二隊調查，蔣男為了詐領保險理賠金，先由林男成立空殼公司，以利投保較高保額的保險；林男隨後分別向2家壽險公司投保，向第一家投保終身壽險2000萬元、定期壽險2000萬元、重大傷病險200萬元、失能險50萬元，合計4250萬元；之後再向第2家投保終身壽險100萬元、定期壽險200萬元，總計向2家壽險公司投保4550萬元。

    林男投保高額壽險後，於2020年3月間，由蔣男提供成分不明的眼藥水，林男每天在自己的雙眼點上2滴「神奇藥水」自傷自殘，果然雙眼視力快速衰退，4個月後，林的雙眼視力只剩下不到0.01，視距剩不到30公分，還診斷出雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂。

    2020年8月17日，林男向投保的2家壽險公司申請理賠，只先拿到失能理賠金32萬5003元；另一家壽險公司則是在受理後查覺異狀，報警提告詐欺。

    檢警展開蒐證，2022年7月收網逮人，北檢2023年5月起訴，案經台北地院審理，今日宣判。

