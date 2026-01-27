為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園醋男夥眾伏擊前女友新歡險奪命 檢依殺人未遂起訴2人

    2026/01/27 10:18 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市曾姓男子夥同冉姓男子等人持開山刀、棍棒伏擊前女友新歡，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌分別起訴2人。（記者余瑞仁攝）

    桃園市曾姓男子夥同冉姓男子等人持開山刀、棍棒伏擊前女友新歡，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌分別起訴2人。（記者余瑞仁攝）

    桃園市35歲曾姓男子因不滿鄭姓前女友與趙姓男子交往，涉嫌夥同35歲冉姓及另名身分不明男子（A男）於2023年7月間設計闖入趙男住處後，由曾男持開山刀猛砍趙男，冉男、A男分持棍棒痛毆，砍殺到趙男無力反抗倒下才離去，趙男因此受有頭部、左手掌深部撕裂傷及右手多處撕裂傷及左側尺骨骨折等傷害，經送醫急救保住一命；警方獲報逮捕曾男送辦，經桃園地檢署後依殺人未遂罪嫌起訴，冉男事後被通緝到案，近日起訴。

    檢警調查，曾男因前女友鄭女與趙姓男子交往而有嫌隙，而與冉男、A男共謀教訓對方，2023年7月29日深夜分持開山刀、棍棒前往趙男與鄭女位於桃園市中壢區住處樓下，由曾男打電話將趙男騙下樓之際，再先行上樓誘騙鄭女開門進入屋內，待趙男下樓撲空返回之際，曾男二話不說持開山刀砍向趙男，冉男、A男也分持棍棒加入，趙男見狀以左手掌抵抗被深度砍傷，頭部、左肩、右手也分別挨刀見血，左側尺骨更被棍棒打到開放性骨折，曾男一夥見趙男倒地不起才離去。

    趙男隨後報案被送醫急救始倖免於死，中壢警分局獲報查出曾男糾眾行兇後，循線逮捕曾男送辦，桃園地檢署偵辦期間傳喚冉男未到案而發布通緝；檢方認為，曾男等人持開山刀、棍棒加害，恐會造成被害人死亡結果，具不確定殺人故意，去年間先依殺人未遂罪嫌將曾男起訴，冉男近期被通緝到案，檢察官依殺人未遂罪嫌追加起訴。

