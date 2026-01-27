為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    PAZZO創辦人廖承豪遇糾紛call天道盟「鐵霸」處理 10人被起訴

    2026/01/27 10:09 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定廖、曾等10人涉犯妨害秩序等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    PAZZO創辦人廖承豪去年11月間搭計程車時，與林姓司機發生糾紛，雙方互毆。警方獲報趕抵現場，林男當場提出傷害告訴。廖男卻致電給天道盟主曾盈富（鐵霸），曾應允會找人「關心」此事。沒想到，找來的人因逼林男和解未果，竟再次毆打對方，嚇得林男向警求援。台北地檢署今日偵結，認定廖、曾等10人涉犯妨害秩序等罪，提起公訴。

    檢警調查，廖承豪為上櫃公司美而快國際負責人，去年11月17日晚間，與助理王孝傑搭乘林姓司機的車輛，疑因下車地點異動，雙方發生爭執，進一步變成肢體衝突。林男被毆後，頸部、鼻子挫傷、鼻骨骨折，全身有多處擦傷；廖、王2人也受到反擊傷害。

    警方獲報抵達現場後，將兩人帶回派出所製作筆錄，林男當下表示要提出傷害告訴。廖男聞訊，竟撥打電話聯繫天道盟主曾盈富，曾則表示會找人「關心」此事。鐵霸隨即打給弟弟曾盈進（太保）處理此事，曾弟則聯繫陳偉仁、陳德誌前往派出所，另再邀集陳鴻璽、鄭宇傑等人到場，其他人則通知程福翔、洪壽堅到派出所集結。

    一行人看著林姓司機前往仁愛醫院驗傷，陳偉仁、陳德誌出面要求林與廖、王2人和解，但未獲同意，陳德誌便留在醫院監視林男，其他人則將訊息傳遞給廖男。

    林男驗完傷走出醫院時，陳鴻璽、鄭宇傑依指示一路尾隨，在伊普索酒店前，陳便出手毆打林男後腦杓，並叫囂「幹你娘別跑（台語）」，嚇得林男跑到派出所求援。

    檢察官認為，曾姓兄弟宣稱自己只是找人來「關心」，又稱與廖是遠房表兄弟，卻找來不認識的人到警局聚集，說要與對方談和解；若真的有心和解，可找鄉鎮市區公所調解委員協助，或到法院調解是尋求幫助。而曾姓兄弟卻是「落人」到派出所，見林男不願私下和解就毆打對方，已涉犯強制、恐嚇及在公共或公眾得出入之場所聚集三人以上施以強暴脅迫等罪嫌，起訴廖男等10人。

