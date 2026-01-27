為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    辯眼睛不好！孫生母偷Gucci包遭活逮 移送士檢後請回

    2026/01/27 10:00 記者劉詠韻／台北報導
    據悉，孫生媽昨天來到麵店外，觀察四下無人註意後進入店內，並往儲藏室一路走去；而店老闆其實早就發現孫生媽詭異行經，於是一路跟隨，下手時被老闆逮個正著，當場攔下她並報警處理。（資料照）

    曾因竊盜罪多次入獄的前「反骨男孩」成員孫生母親，昨日下午涉嫌在新北市淡水區一家麵店的員工儲藏室竊取Gucci名牌包等財物。警方晚間將人移送士林地檢署複訊後，檢方認尚無羈押必要，諭知請回。

    據了解，昨日下午2時許，69歲的孫生母親前往淡水區中山北路一段某麵店，趁店內員工忙碌、無人注意之際進入店內，並一路走向員工儲藏室，涉嫌竊走放在裡頭的一只Gucci包包。由於店家早已察覺其行徑異常，遂一路尾隨觀察，待她下手後當場攔下，隨即報警處理。

    警方獲報到場後，當場扣回失竊財物，包含Gucci名牌包、提款卡及現鈔等，初估財損約3萬元，並將孫生母親帶回淡水警分局水碓派出所偵辦。警詢時，她則辯稱，「我眼睛不好，不知道拿了什麼東西」，否認有竊盜犯意。

    警方晚間依竊盜罪嫌，將孫生母親移送士林地檢署複訊；檢察官訊後，認定尚無羈押必要，諭知請回。

    孫生母親過去曾因多起竊盜案件遭判刑，台北地方法院曾判處她有期徒刑6個月，並與其他案件合併執行，總刑期達1年8個月，於2024年11月才出獄。不過，重獲自由後不久，去年2月3日又被控在台北市士林區一家名床門市，趁店員不注意時，徒手竊走放在櫃檯上的藍色皮夾，內有現金8000元、健保卡及提款卡等物，檢方已依竊盜罪提起公訴。

    孫生過去亦曾在節目中提及，童年時期因家庭狀況不穩定，小學時曾被同學誤認涉入竊盜事件，事後才發現與母親行為有關，相關經歷對其成長造成不小影響。

