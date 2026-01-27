為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不捐款就發動抗爭！ 高雄里長聯手宮廟主委勒索廠商被起訴

    2026/01/27 09:58 記者蔡清華／高雄報導
    高雄永安區維新里無黨籍里長蔣福山向永安工業區外商勒索，被依貪污治罪條例等罪偵結起訴。（資料照）

    高雄市永安區維新里無黨籍里長蔣福山、與文興宮主任委員張財華、及洪姓社區協會會計，淪為地方惡霸！橋頭地檢署追查發現，3人以辦理進香繞境活動對外募款，憑藉里長權勢假藉發動抗爭、舉報稽查或開罰威脅，向永安工業區外商勒索財物，全案依貪污治罪條例等罪偵結起訴。

    橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮廉政署去年11月底發動搜索，陸續傳喚被告蔣福山、張財華及洪姓社區協會會計證人等5人到案。

    經查，蔣福山等3人，以宮廟進香遶境活動對外募款，向工業區廠商要求配合，威脅廠商幹部「看你們是不是要錢都繳去給政府，還是要給地方會比較省…不然你們就做到裡面完全沒有漏洞…」，放話若不配合捐款將發動里民抗爭，或通報權責單位辦理聯合稽查對廠商開罰，勒索5萬至50萬元不等款項。

    檢方掌握蔣福山以惡劣口氣對工業區廠商幹部索賄的不法事證，認定蔣福山、張財華等2人涉嫌貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物、刑法恐嚇取財等罪嫌重大聲押獲准，全案並於近日偵結起訴。

    蔣福山於11年前就曾被控使用相同手法，與張財華聯手向工業區廠商索賄，遭高雄地檢署聲押獲准及起訴，並被關押160天，不過最後獲判無罪，蔣男還因此獲得冤獄刑事補償32萬元，沒想到11年後又再度涉嫌勒索廠商起訴。

