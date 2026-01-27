逢甲商圈藏春色！台中警只著內褲混入 破同志交友會館

台中警方破獲同志交友會館，在包廂內查獲情趣用品。（記者陳建志翻攝）

台中市第六分局日前獲報逢甲商圈一處同志交友會館，實則經營色情交易場所，由3名男警假冒成男同志，犧牲色相裸身僅著內褲「蒐證」，近日待時機成熟，持搜索票登門查緝，當場查獲2名男客裸身看A片，並在包廂查獲八爪椅、吊掛用具等情趣用品，還有保險套、潤滑液、蒙面面具等證物，將負責人姚姓男子（45歲）依妨害風化移送法辦，男客則依違反社會秩序維護法裁罰。

台中市第六分局獲報，逢甲商圈一處會館表面上為男性交友休憩空間，實際上卻收取500元的入場費，另外還收包廂內，讓消費者在包廂內看A片，並自由從事色情活動。

請繼續往下閱讀...

警方為掌握事證，事前派出3名俊俏男警，假扮同志客人潛入蒐證，為避免遭拆穿，還跟著赤裸上身、僅著內褲跟大家打成一片，自然融入對話與互動，歷經多日觀察與蒐證，確認場內確實涉及不法色情交易。

近日由專案小組持搜索票登門查緝，當場查獲2名赤身裸體的男客在包廂內看A片，並逮捕姚姓負責人（45歲），查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。

警方調查發現，該同志會館約有10間包廂，裡面擺設八爪椅、吊掛用具等情趣用品，每人進場收500元的入場費，另外收包廂費，讓男客在裡面看A片助興，並從事性行為，依妨害風化將姚男移送法辦，另男客則依違反社維法裁罰。

台中警方破獲同志交友會館，現場查獲保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。（記者陳建志翻攝）

台中警方破獲同志交友會館，現場查獲赤身裸體男客。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法