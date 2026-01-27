馬年推王爺平安吊飾 麻豆警結合神助守護治安交通

麻豆警分局結合轄內信仰中心「海埔池王府」，推出充滿手作溫度且極具收藏價值的「王爺馬符令平安吊飾」。（圖由警方提供）

2026丙午金馬年，麻豆警分局結合轄內信仰中心「海埔池王府」，推出充滿手作溫度且極具收藏價值的「王爺馬符令平安吊飾」，限量吊飾將傳統池府千歲王爺馬文化與現代警政宣導結合，讓民眾在金馬年不僅有神明庇佑，更有警方守護祝福。

分局指出，吊飾核心為超萌的「手工刺繡王爺馬」，馬兒背上繡著鮮紅亮眼的「金錢袋」，象徵金馬送財、富貴入袋，祝賀民眾新的一年財運亨通。配備2款特製布標，黃色布標印有「海埔池王府」池府千歲的神聖符令，象徵神明護佑、鎮煞祈安；深藍色布標則印上警徽及「治安平穩、交通順安」字樣，代表警方守護地方治安與交通的堅定決心。

麻豆警分局長洪國哲表示，與海埔池王府的聯名，是希望將的「反詐騙」與「交通安全」宣導訊息，透過民眾喜愛的文創平安吊飾，更貼近大家的生活。吊飾不僅是象徵平安的「吉祥物」，更傳遞了警方守護地方治安與交通的信念。

為了讓更多民眾感受王爺馬的好運，麻豆分局將於過年前夕在「麻豆分局臉書粉絲專頁」舉辦線上有獎徵答活動，只要參與就有機會獲得吊飾。

