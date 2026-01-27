男稱提供帳戶可獲1500萬 卻要倒賠300萬還被判刑

陳男供稱提供帳戶可獲1500萬，卻要倒賠300萬，還被法院判刑。（資料照）

羅姓婦人誤信詐騙技倆將300萬元匯入陳男的銀行帳戶後遭提領一空，警方據報將該帳戶持有人陳男查緝到案，陳男卻辯稱是基於未婚夫妻情誼才提供該帳戶，以為可獲得1500萬元入帳，沒想到會被作為詐騙工具；但法官並不採信，除依詐騙共犯判處陳男4個月徒刑，還要賠償羅姓被害人300萬元。

羅姓婦人1年多前接獲自稱是檢察官的詐騙集團成員電話，指她被冒名申辦低收入戶補助，涉犯洗錢案件，須依指示操作才能暫緩凍結帳戶資金，羅婦信以為真，陸續將300萬元匯入詐騙集團指定的銀行帳戶，羅婦驚覺受騙後，已追不回匯款，經報警處理，警方遂將該帳戶持有人陳男依違反洗錢防制法送辦。

請繼續往下閱讀...

陳男卻辯稱，他認識1名王姓女子，王女說要幫他註冊公司創業還要跟他結婚，並要匯款1500萬元給他，他才提供銀行帳戶給王女匯款，根本沒想到會被詐騙集團作為犯罪工具。

屏東地院認為陳男與所稱的王女從未見過面，僅憑電話連繫便論及婚嫁還要匯款1500萬元，有違社會一般大眾的認知，不足採信，陳男涉及詐騙被判4個月得易科罰金之刑確定，並應給付羅姓婦人損失的300萬元；可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法