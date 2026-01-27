為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男稱提供帳戶可獲1500萬 卻要倒賠300萬還被判刑

    2026/01/27 08:39 記者李立法／屏東報導
    陳男供稱提供帳戶可獲1500萬，卻要倒賠300萬，還被法院判刑。（資料照）

    陳男供稱提供帳戶可獲1500萬，卻要倒賠300萬，還被法院判刑。（資料照）

    羅姓婦人誤信詐騙技倆將300萬元匯入陳男的銀行帳戶後遭提領一空，警方據報將該帳戶持有人陳男查緝到案，陳男卻辯稱是基於未婚夫妻情誼才提供該帳戶，以為可獲得1500萬元入帳，沒想到會被作為詐騙工具；但法官並不採信，除依詐騙共犯判處陳男4個月徒刑，還要賠償羅姓被害人300萬元。

    羅姓婦人1年多前接獲自稱是檢察官的詐騙集團成員電話，指她被冒名申辦低收入戶補助，涉犯洗錢案件，須依指示操作才能暫緩凍結帳戶資金，羅婦信以為真，陸續將300萬元匯入詐騙集團指定的銀行帳戶，羅婦驚覺受騙後，已追不回匯款，經報警處理，警方遂將該帳戶持有人陳男依違反洗錢防制法送辦。

    陳男卻辯稱，他認識1名王姓女子，王女說要幫他註冊公司創業還要跟他結婚，並要匯款1500萬元給他，他才提供銀行帳戶給王女匯款，根本沒想到會被詐騙集團作為犯罪工具。

    屏東地院認為陳男與所稱的王女從未見過面，僅憑電話連繫便論及婚嫁還要匯款1500萬元，有違社會一般大眾的認知，不足採信，陳男涉及詐騙被判4個月得易科罰金之刑確定，並應給付羅姓婦人損失的300萬元；可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播