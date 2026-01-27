為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄加強春節交安維護 鎖定「機、老、大、酒、行」5族群

    2026/01/27 08:38 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市自1月24日至元宵節，強化酒後駕車重點執法。（高雄市交通大隊提供）

    因應農曆春節將至，高雄市警察局將自2月9日至23日加強交通安全維護，以「順暢」與「安全」為主軸，並以機（機車）、老（高齡者）、大（大型車）、酒（酒後駕車）、行（行人）5大族群為核心防制對象。

    高雄市交通警察大隊指出，年節期間交通疏導及安全維護整備，包含11處風景區、1處年貨大街及年節期間主要幹道，均為重要交通疏導重點，警察局均與道路主管機關積極聯繫配合，共同依據往年交通狀況，先期規劃停車區域、引導牌面、改道措施等相關作為，以確保市民年節前後交通順暢。

    另在交通安全維護部分，以機車、高齡者、大型車、酒駕、行人5大族群為核心防制對象，並以「八大項重點違規」、「行人安全5項違規」及「大型車易肇事違規」為執法主軸，加強路口闖紅燈、嚴重超速、酒後駕車、不禮讓行人等重點違規執法及宣導，逐步降低重大交通事故發生。

    由於往年年初至過年前為交通事故高峰，尤其酒後駕車更為防範重點，警察局已於1月23日要求各分局全面強化事故防制作為，包括「自1月24日至元宵節強化酒後駕車重點執法」、「全面強化酒後駕車宣導及防制作為」、「加強大型車違規稽查及強化工區周邊交通疏導與安全巡查」、「結合交通疏導崗，針對行人及高齡者進行關懷宣導及安全維護」及「持續加強易肇事地點精準執法」，以維護高雄市的交通安全與秩序。

