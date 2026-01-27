竹縣新埔、橫山2個警分局長迎新 警局長期勉多傾聽、拿出執法態度

新竹縣新埔警分局新任分局長辜欽祥（右）從警局長林建隆（中）、副分局長邱子龍手中接過印信就任。（新竹縣警局提供）

新竹縣新埔警分局、橫山警分局近日首長迎新送舊。原新埔分局長張舒喻調任雲林縣北港警分局服務，遺缺由台北市警局後勤科股長辜欽祥升任，原橫山警分局長陳孟君改任南投縣埔里警分局長，接手掌舵的是來自金門縣金城警分局長朱政憲。縣警局長林建隆主持交接時，期勉2名新任分局長未來把「傾聽」、「態度」列為重點工作方向。

林建隆說，傾聽，是指要聽內部同仁，也要聽外部民眾的聲音。傾聽同仁可以營造良好的工作環境與氛圍，建立完善且合理的勤務制度，重視同仁的反映且積極回應，讓同仁在穩定、有支持的團隊中安心投入工作。至於傾聽縣民的建議、民代的反映，可以把地方需求聽進來，讓警政服務做到更貼近民心、符合期待。

而態度講的是「執法要有態度」。面對犯罪行為須展現嚴正執法的立場與決心，對守法者和需協助民眾，則要展現同理與溫度，讓警察專業與關懷同時到位，提升民眾安全感與信賴感。

縣警局表示，2名新任分局長學、經歷與實務歷練均優。辜欽祥警大犯罪防治系畢業，是國立政治大學行政管理碩士，擔任過多個派出所所長，熟稔基層勤業務運作。朱政憲警大刑事系畢業後，也取得逢甲大學公共政策碩士學位，在台中市刑大擔任過隊長，曾任東勢警分局偵查隊長，熟稔刑事偵防。

林建隆也感謝張舒喻、陳孟君過去各自領軍的表現，其中新埔分局破獲多起毒品、詐欺集團、甚至詐欺機房案，緝獲詐團成員近百人，攔阻詐騙金額超過700萬；橫山分局也破獲多起販毒、詐欺集團，並逮捕多名車手現行犯，查扣詐騙金額也超過350萬元。

在縣警局長林建隆（中）主持下，橫山警分局長朱政憲（右）從副分局長陳定豐（左）手中接過印信就職。（新竹縣警局提供）

