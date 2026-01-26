做富翁還有機會！1/26 威力彩、今彩539雙雙摃龜

第115000008期威力彩頭獎摃龜，第115000022期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

1月26日開獎第115000008期威力彩頭獎摃龜，已連26摃，下期頭獎上看7.7億元。第115000022期今彩539頭獎也摃龜。

第115000008期威力彩中獎號碼為「第一區：03、08、12、26、32、38，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得15萬元；肆獎共181注中獎，每注可得2萬元；伍獎共888注中獎，每注可得4000元；陸獎共6367注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬0795注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬6080注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬9974注中獎，每注可得100元；普獎共12萬2248注中獎，每注可得100元。

第115000022期今彩539中獎號碼為「06、15、23、26、30」，頭獎摃龜；貳獎共224注中獎，每注可得2萬元；參獎共7331注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2043注中獎，每注可得50元。

第115000022期39樂合彩中獎號碼為「06、15、23、26、30」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共178注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6822注中獎，每注可得1125元。

第115000022期3星彩中獎號碼為「918」，壹獎共122注中獎，每注可得5000元。

第115000022期4星彩中獎號碼為「9328」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

