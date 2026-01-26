為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3男酒後亂性凍未條 女躺床上慘遭輪流硬上

    2026/01/26 21:25 記者鮑建信／高雄報導
    黃、楊男被高等法院高雄分院分別判處9年10月、7年半。（記者鮑建信攝）

    黃、楊男被高等法院高雄分院分別判處9年10月、7年半。（記者鮑建信攝）

    屏東黃姓、楊姓和王姓等3男，與A女飲酒作樂後，見她在床上休息，涉嫌輪流性侵得逞，其中王男被地院依強制性交罪判刑8年定讞，黃、楊則被高等法院高雄分院分別判處9年10月和7年半，僅楊男不服上訴，被最高法院駁回並定讞。

    屏東警方調查，2023年6月26日晚上，被告王男找黃男、楊男和A女等3人，到他位於屏東市住處2樓的房間飲酒作樂，直到隔天凌晨3點至5點多，A女因不勝酒力，就先回房躺在床上休息。

    王男等3人因酒後亂性凍未條，不顧A女出聲制止、哭泣、反抗，先由王男涉嫌強壓她頭部口交並性侵後，接著輪到黃、楊硬上得逞，後因A女的男友來電，王等人始罷手。

    A女在男友陪同下，前往醫院驗傷後，向屏東分局報案，員警傳喚王等3人到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌，函送屏東地檢署偵查、起訴；王等人均否認犯行。

    屏東地院分別判處院王、黃、楊等3人，有期徒刑8年、9年10月和7年6月，其中王放棄上訴而定案，其餘2人被高雄高分院判決駁回後，僅楊男單獨上訴，並被最高法院駁回，全案落幕。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播