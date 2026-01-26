3男酒後亂性凍未條 女躺床上慘遭輪流硬上

黃、楊男被高等法院高雄分院分別判處9年10月、7年半。（記者鮑建信攝）

屏東黃姓、楊姓和王姓等3男，與A女飲酒作樂後，見她在床上休息，涉嫌輪流性侵得逞，其中王男被地院依強制性交罪判刑8年定讞，黃、楊則被高等法院高雄分院分別判處9年10月和7年半，僅楊男不服上訴，被最高法院駁回並定讞。

屏東警方調查，2023年6月26日晚上，被告王男找黃男、楊男和A女等3人，到他位於屏東市住處2樓的房間飲酒作樂，直到隔天凌晨3點至5點多，A女因不勝酒力，就先回房躺在床上休息。

王男等3人因酒後亂性凍未條，不顧A女出聲制止、哭泣、反抗，先由王男涉嫌強壓她頭部口交並性侵後，接著輪到黃、楊硬上得逞，後因A女的男友來電，王等人始罷手。

A女在男友陪同下，前往醫院驗傷後，向屏東分局報案，員警傳喚王等3人到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪嫌，函送屏東地檢署偵查、起訴；王等人均否認犯行。

屏東地院分別判處院王、黃、楊等3人，有期徒刑8年、9年10月和7年6月，其中王放棄上訴而定案，其餘2人被高雄高分院判決駁回後，僅楊男單獨上訴，並被最高法院駁回，全案落幕。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

