為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師

    2026/01/26 20:00 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭地檢署將啟動蘭陽識詐宣講團種子講師培訓，邀請受騙3000萬元被害人現身說法。（記者江志雄攝）

    宜蘭地檢署將啟動蘭陽識詐宣講團種子講師培訓，邀請受騙3000萬元被害人現身說法。（記者江志雄攝）

    宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。

    宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億7800多萬元，與2024年相較，受理案件數下降22.81%，財損下降20.65%，但隨著詐騙手法快速翻新，要加強防制詐欺犯罪，除了強化司法偵查量能，也必須從宣導教育著手。

    宜蘭地檢署「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程預計3月啟動，即日起開放線上報名，安排宜檢主任檢察官陳怡龍、宜蘭刑大偵三隊代理隊長鍾榜元等人擔任講師。

    主辦單位另邀曾被騙3000多萬元的被害人加入講師群，暢談心情轉折與詐欺話術。培訓課程設計標準化教材，協助學員掌握最新詐騙趨勢、實務案例、解析及宣講技巧，培養「說得清楚、講得正確、傳得出去」的打詐種子講師，結訓後加入「蘭陽識詐宣講團」，深入全縣各鄰里、社區宣講，推廣正確防詐資訊。

    課程規劃6梯次，每梯次3小時，參訓對象以宜蘭縣公務機關現職人員優先，全程參與者核予公務人員終身學習或教師在職研習時數，線上報名網址：https://forms.gle/c9xCzXuNNsjfUwzV9

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播