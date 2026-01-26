受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師

宜蘭地檢署將啟動蘭陽識詐宣講團種子講師培訓，邀請受騙3000萬元被害人現身說法。（記者江志雄攝）

宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。

宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億7800多萬元，與2024年相較，受理案件數下降22.81%，財損下降20.65%，但隨著詐騙手法快速翻新，要加強防制詐欺犯罪，除了強化司法偵查量能，也必須從宣導教育著手。

宜蘭地檢署「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程預計3月啟動，即日起開放線上報名，安排宜檢主任檢察官陳怡龍、宜蘭刑大偵三隊代理隊長鍾榜元等人擔任講師。

主辦單位另邀曾被騙3000多萬元的被害人加入講師群，暢談心情轉折與詐欺話術。培訓課程設計標準化教材，協助學員掌握最新詐騙趨勢、實務案例、解析及宣講技巧，培養「說得清楚、講得正確、傳得出去」的打詐種子講師，結訓後加入「蘭陽識詐宣講團」，深入全縣各鄰里、社區宣講，推廣正確防詐資訊。

課程規劃6梯次，每梯次3小時，參訓對象以宜蘭縣公務機關現職人員優先，全程參與者核予公務人員終身學習或教師在職研習時數，線上報名網址：https://forms.gle/c9xCzXuNNsjfUwzV9。

