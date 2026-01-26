金門縣警局人事交接 金城分局長周宏璘、金湖分局長黃智銘布達

金門縣副縣長陳祥麟（右二）偕警察局局長黃壬聰（左二），共同主持新任金城分局分局長周宏璘（右）交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局今天為新任金城分局分局長周宏璘、新任金湖分局分局長黃智銘舉行聯合布達典禮。副縣長陳祥麟以縣長陳福海在縣務會議提示：「禮貌金門、友善金門、服務金門」期勉同仁秉持依法行政、專業執法的原則，結合同理心與為民服務精神，落實柔性勸導與預防作為。

縣警局指出，新任金城分局長由桃園市政府警察局中壢分局督察組組長周宏璘接任，並由陳祥麟為周宏璘授階2線4星；新任金湖分局分局長由內政部警政署秘書室專員黃智銘接任。

陳祥麟說，2位新任分局長都是警界幹才，相信就任後必能發揮所長，強化打擊犯罪能量，全力守護金門治安及縣民生命財產安全。

他說，縣長的施政理念，強調社會治安、公共安全是縣政推動與地方永續發展的根本基礎；在友善城市中，警察不僅是維護治安的專業力量，更是民眾最直接接觸、最能展現政府效能與溫度的第一線人員。期許警察同仁團結合作、勇於任事，把每一項勤務做到位、每一分責任扛起來，以具體績效回應縣民期待，爭取民眾的信任與支持，共同打造安全、安定、宜居的金門。

周宏璘是中央警察大學公共安全學系68期畢業，歷任桃園市政府警察局巡官、警務員、內政部警政署保安警察第1總隊督察員、副中隊長、內政部警政署警察廣播電臺督察員、編輯、主任、桃園市政府警察局督察員、組長。

黃智銘是中央警察大學刑事警察學系72期畢業，中央警察大學刑事警察研究所碩士，歷任新竹縣政府警察局偵查員、分隊長、警務員、調查員、組長、內政部警政署科員、警務正、專員。

金門縣副縣長陳祥麟（右二）偕警察局局長黃壬聰（左二），共同主持新任金湖分局分局長黃智銘（右）交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長陳祥麟（左）為新任金城分局長周宏璘（右）授階二線四星。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局辦理新任金城、金湖分局長交接典禮，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前排右四）、議長洪允典（前排右六）、副議長歐陽儀雄（前排右五）、副縣長陳祥麟（前排左七）等中央駐金首長均出席。（記者吳正庭攝）

