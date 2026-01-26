為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    替代役男倒台64線遭4車輾斃 警方到場影像曝光

    2026/01/26 19:17 記者陸運鋒／新北報導
    第一台輾過溫男的白色自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

    溫姓替代役男昨晨搭乘多元計程車赴新北市板橋區，疑因踢車門及椅背引發林姓司機不滿，遭丟包在台64線快速道路中和段，溫男倒臥車道遭4台汽車輾過，警方獲報趕抵，發現溫男爆頭身亡，現場血跡斑斑慘不忍睹，詢後將林等5名駕駛送辦。

    據了解，25歲溫男為某國立大學畢業，去年10月於鐵路警察局服替代役，期間作息正常，近日正準備下個月退伍後的工作面試，同梯聽聞此事都感到震驚不捨，鐵警局將全力協助家屬辦理後續事宜。

    警方調查，溫男昨晨赴台北市文山區興隆路二段訪友，結束後搭乘林男的多元計程車返回嬸嬸家，途中行經台64線中和段時，疑躺後座不斷踢車門及椅背，遭林男出言制止「給我下車」，雙方口角後，林男將溫男丟包離去，林男擔心發生意外，隨即向警方報案。

    據知，溫男下車後倒臥快速道路，相繼遭陳姓、邱姓、簡姓及魏姓駕駛的自小客車及小貨車輾過，警消獲報趕抵後，發現溫男頭顱破裂、全身多處骨折死亡，隨即封鎖現場進行交通管制，由於檢警相驗溫男遺體後死因暫不明，將於明日解剖及抽血化驗，釐清是否有酒精或是藥物反應。

    第二台輾過溫男的黑色自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

