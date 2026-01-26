痛失523萬畢生積蓄 女開庭痛哭「看到165反詐宣傳想撞牆」

新竹女子遭詐523萬畢生積蓄，開庭時痛哭「街上看到165反詐宣傳想撞牆」。（資料照）

新竹陳姓女子誤信詐騙集團投資當沖股票騙術，連續5次面交款項給車手，共被騙走523萬餘元，開庭時向法官哭訴「現在只要在街上看到165反詐騙宣傳，都很想撞牆」、「現在連朋友打電話來都不敢接，一輩子的積蓄都沒了！」新竹地院對5名車手均重判超過2年5月以上刑期，還併科罰金，以示懲警。

法官調查，詐騙集團機房成員透過LINE向陳女佯稱：按指示下載特定軟體並當沖操作股票，即可獲利豐厚，致使多名車手配戴先前於便利商店列印而偽造之「宜泰投資公司識別證」，再將「宜泰公司存款憑證」交給陳女收執，再將所收取款項轉交詐騙集團收水手。

請繼續往下閱讀...

前年9月24日在麥當勞新竹大全聯餐廳由車手邱瑞賓現身取走陳女111萬元、同月27日同址由車手江睿翃取走128萬元、隔月9日大魯閣湳雅廣場停車場由車手周佳新取走66萬元、同月23日在麥當勞新竹大全聯餐廳由車手陳奕總取走50萬元、隔月11日同址由車手劉君妮取走168萬4946元。

法官審酌被告等人均非無謀生能力，卻不思腳踏實地從事一般正當工作獲取財物，反而拋棄良知，聽信網路不明人士說法，加入詐騙集團擔任車手收取詐騙款項，從而製造金流斷點躲避檢警追查，所為殊值譴責；考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產法益，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及。

被害人陳女告訴法官，「我現在生活有困難，和家人相處也都很難，家人不高興就對我說，你看你就是被詐騙集團騙的對象，家人很不高興，我已經被這樣傷害很多次了，我只要在街上看到165反詐騙宣傳，都很想要撞牆」、「我現在連朋友打電話來都不敢接，我一輩子的積蓄都沒有了，我現在都靠我先生的薪水過活」、「我晚上都睡不著、吃不好、我覺得我很難過，假如我是被告等人的父母，我就去撞牆，我不要有這種小孩」、「我講這些都沒有人聽，只是我自己倒楣」。

最後法官將邱瑞賓依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年8月併科罰金6萬元、江睿翃2年6月併科罰金6萬元、周佳新2年5月併科罰金9萬元、陳奕總2年6月併科罰金6萬元、劉君妮2年7月併科罰金9萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法