為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南擴大佈建AI防詐ATM 提款戴帽、未脫口罩、講電話將警示

    2026/01/26 18:40 記者王姝琇／台南報導
    人員示範AI防詐ATM提領警示。（台南市政府提供）

    人員示範AI防詐ATM提領警示。（台南市政府提供）

    台南市府今宣布與金融機構擴大合作，將在市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制以強化防詐網絡。發布會展示AI防詐提款機使用，如有疑似車手戴口罩提領，發出警示音提醒外，也將自動通報警方到場。

    台南市2023年首開先例與金融機構合作防詐ATM，成效亮眼，今日宣布再與中國信託擴大合作。市長黃偉哲表示，打詐是全民關注焦點，台南多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙，成效領先全國，並首創防詐ATM，透過口罩、安全帽遮臉警示機制，大幅降低車手提領成功率。感謝中信銀行升級第二代AI防詐ATM，強化預警與攔阻，與市府共同守護市民財產安全。

    中國信託總經理楊銘祥指出，已在全台佈設逾500台防詐ATM，此次投入金融科技創新，與市府合作升級AI防詐ATM，結合語音提醒與畫面警示功能，能在民眾操作過程中主動偵測可疑行為並即時警示，且與警方建立聯防通報機制，一旦系統辨識高風險異常狀況，即自動通報警方，協助即時掌握異常交易，提升攔阻成功率。

    市府研考會指出，本案展現台南推動智慧城市治理與公私協力的成果，透過科技應用提前阻斷犯罪行為。警察局補充，去年台南市車手熱點提領次數為六都最低、攔阻件數六都第一，試辦防詐ATM後，車手提領次數較去年同期下降65.8％，此次與中信銀行合作，將使防詐保護網更加完善。

    金管會副主委陳彥良致詞時也大讚台南市打詐成效全國第一，此次合作透過警政單位提供車手提領熱點資料，銀行在熱點加裝具臉部遮蔽示警功能的AI防詐ATM，與金管會推動的「科技防詐」方向一致，能有效攔阻非法金流，是公私協力強化金融安全的具體典範。

    台南地檢署檢察長鍾和憲、台南市調查處處長高吉川亦肯定科技防詐的應用，指出若能在車手提領過程中，即時掌握行蹤與資訊，將有助提升蒐證效率，成為未來偵辦詐騙案件重要數位證據，進一步強化司法打詐能量。

    AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制強化防詐網絡。（台南市政府提供）

    AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制強化防詐網絡。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播