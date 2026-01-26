台南擴大佈建AI防詐ATM 提款戴帽、未脫口罩、講電話將警示

人員示範AI防詐ATM提領警示。（台南市政府提供）

台南市府今宣布與金融機構擴大合作，將在市內佈建AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制以強化防詐網絡。發布會展示AI防詐提款機使用，如有疑似車手戴口罩提領，發出警示音提醒外，也將自動通報警方到場。

台南市2023年首開先例與金融機構合作防詐ATM，成效亮眼，今日宣布再與中國信託擴大合作。市長黃偉哲表示，打詐是全民關注焦點，台南多年來結合銀行第一線櫃員攔阻詐騙，成效領先全國，並首創防詐ATM，透過口罩、安全帽遮臉警示機制，大幅降低車手提領成功率。感謝中信銀行升級第二代AI防詐ATM，強化預警與攔阻，與市府共同守護市民財產安全。

中國信託總經理楊銘祥指出，已在全台佈設逾500台防詐ATM，此次投入金融科技創新，與市府合作升級AI防詐ATM，結合語音提醒與畫面警示功能，能在民眾操作過程中主動偵測可疑行為並即時警示，且與警方建立聯防通報機制，一旦系統辨識高風險異常狀況，即自動通報警方，協助即時掌握異常交易，提升攔阻成功率。

市府研考會指出，本案展現台南推動智慧城市治理與公私協力的成果，透過科技應用提前阻斷犯罪行為。警察局補充，去年台南市車手熱點提領次數為六都最低、攔阻件數六都第一，試辦防詐ATM後，車手提領次數較去年同期下降65.8％，此次與中信銀行合作，將使防詐保護網更加完善。

金管會副主委陳彥良致詞時也大讚台南市打詐成效全國第一，此次合作透過警政單位提供車手提領熱點資料，銀行在熱點加裝具臉部遮蔽示警功能的AI防詐ATM，與金管會推動的「科技防詐」方向一致，能有效攔阻非法金流，是公私協力強化金融安全的具體典範。

台南地檢署檢察長鍾和憲、台南市調查處處長高吉川亦肯定科技防詐的應用，指出若能在車手提領過程中，即時掌握行蹤與資訊，將有助提升蒐證效率，成為未來偵辦詐騙案件重要數位證據，進一步強化司法打詐能量。

AI防詐ATM系統，建立即時預警與聯防機制強化防詐網絡。（台南市政府提供）

