台鹽綠能弊案陳啓昱1200萬交保 科技監控、限制住居

涉台鹽綠能公司採購、工程舞弊案的前台鹽董事長陳啓昱（戴帽者），1月26日獲台南地院裁定交保1200萬元、附帶限制行動自由等條件。陳的家人表示會於1月27日上午到台南地院辦理交保。（資料照，記者王俊忠攝）

涉台鹽綠能公司採購與工程舞弊案的台鹽前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁，3人被起訴後，台南地院續押到今年1月28日。3名被告近日都聲請交保，26日南院合議庭裁定陳啓昱交保1200萬元、蘇坤煌與蘇俊仁都各交保700萬元。

合議庭並諭知陳啓昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人都要做科技監控、限制住居與出境、出海，且禁止與證人接觸或騷擾。26日台南地院表示，蘇坤煌與蘇俊仁兩人家屬已繳交700萬保證金，26日下午辦理交保。陳啓昱的家人則說，因為交保金額較高，預定27日上午到法院辦理交保。

南院合議庭調查指出，陳啟昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人涉違反證券交易法犯嫌重大，使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，讓台鹽與台綠損失上億元；蘇坤煌與蘇俊仁另涉公司法未繳股款、商業會計法使財務報表不實、使公務員登載不實等罪，證交法本刑是7年以上重罪。

去年9月下旬，已收押約11個月的陳啓昱一度獲台南地院交保600萬元；蘇坤煌、蘇俊仁兩人各交保400萬元，並做科技監控、限制出境出海、禁止與證人接觸。但檢方抗告後，台南地院重裁改收押陳等3人。

因陳等3名被告續押期到今年1月28日，陳啟昱與律師主張已被收押1年多，法院開庭已沒什麼證人要交互詰問、又卷證很多，陳收押在看守所影響其防禦權行使等理由聲請交保，合議庭考量後裁定提高交保金到1200萬元並附帶上述限制行動自由等條件。

蘇坤煌與蘇俊仁也說各有疾病纏身，希望交保後獲得妥善治療，合議庭各諭知加重到700萬元交保、與陳啓昱一樣限制行動自由等附帶條件。

台南地院表示，陳等3名被告的交保裁定，檢方可提抗告。如被告無法交保出去，將從1月28日起再延押2個月。

