為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》台積電嘉義AP7廠年前趕工 再傳工安事故2起2傷

    2026/01/26 18:17 記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導
    台積電嘉科先進封測廠上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪。（記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉科先進封測廠上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪。（記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉義科學園區先進封測廠（AP7）上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪，隨著年關將近，為加速工程進度，昨天（25日）再傳出2起工安事故，造成2名工人受傷，讓現場施工人員直呼「越是關鍵時刻，工地安全越是不能鬆懈」。

    本月22日，台積電舉辦AP7媒體導覽時，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」，集合大家力量把台灣安全提升到另一層次，預計明年初開始運作。

    大三億營造董事長魏瑞伯、麗明營造董事長吳春山與洋基工程董事長劉士源在說明會上，也親自上場說明如何提升施工安全性，強調一切以人員安全為優先。

    不過，沒過幾天，AP7昨天接連發生2起工安意外。據了解，這2起事件分別造成2名工人受傷，輕者腳受傷需縫針、重者腳踝皮開肉綻，送醫救治。

    台積電在嘉科園區設立2座先進封裝廠，去年5月起發生一連串工安事故，釀2死5傷，引發社會關注，如今舊農曆年前，再傳工安事故，引起外界質疑台積電工安承諾跳票。

    今年元旦起，嘉科工安檢查由南科管理局接管，南科管理局長鄭秀絨日前的一番話，「台積電是業界領頭羊，要做到工安不打折」言猶在耳，如今又傳工安事故，地方人士直言，「讓人為現場施工人員安全捏一把冷汗」。

    南科管理局副局長林秀貞回應說，目前未接獲台積電通報相關訊息，會請工安人員了解狀況。

    農曆年將至，台積電嘉科AP7廠，昨（25日）再傳出2起工安事故。（記者蔡宗勳攝）

    農曆年將至，台積電嘉科AP7廠，昨（25日）再傳出2起工安事故。（記者蔡宗勳攝）

    台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播