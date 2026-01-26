獨家》台積電嘉義AP7廠年前趕工 再傳工安事故2起2傷

台積電嘉科先進封測廠上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪。（記者蔡宗勳攝）

台積電嘉義科學園區先進封測廠（AP7）上週才舉辦「精進工安說明會」媒體參訪，隨著年關將近，為加速工程進度，昨天（25日）再傳出2起工安事故，造成2名工人受傷，讓現場施工人員直呼「越是關鍵時刻，工地安全越是不能鬆懈」。

本月22日，台積電舉辦AP7媒體導覽時，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」，集合大家力量把台灣安全提升到另一層次，預計明年初開始運作。

請繼續往下閱讀...

大三億營造董事長魏瑞伯、麗明營造董事長吳春山與洋基工程董事長劉士源在說明會上，也親自上場說明如何提升施工安全性，強調一切以人員安全為優先。

不過，沒過幾天，AP7昨天接連發生2起工安意外。據了解，這2起事件分別造成2名工人受傷，輕者腳受傷需縫針、重者腳踝皮開肉綻，送醫救治。

台積電在嘉科園區設立2座先進封裝廠，去年5月起發生一連串工安事故，釀2死5傷，引發社會關注，如今舊農曆年前，再傳工安事故，引起外界質疑台積電工安承諾跳票。

今年元旦起，嘉科工安檢查由南科管理局接管，南科管理局長鄭秀絨日前的一番話，「台積電是業界領頭羊，要做到工安不打折」言猶在耳，如今又傳工安事故，地方人士直言，「讓人為現場施工人員安全捏一把冷汗」。

南科管理局副局長林秀貞回應說，目前未接獲台積電通報相關訊息，會請工安人員了解狀況。

農曆年將至，台積電嘉科AP7廠，昨（25日）再傳出2起工安事故。（記者蔡宗勳攝）

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清公開宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」。（資料照，記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法