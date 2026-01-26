內神通外鬼！移民署宜蘭專勤隊詐領檢舉獎金 分隊長等6人起訴

移民署宜蘭縣專勤隊爆發「內神通外鬼」詐領檢舉獎金疑雲，檢方起訴6名被告。（記者江志雄攝）

首次上稿18:08

更新時間18:25

移民署宜蘭縣專勤隊爆發「內神通外鬼」疑雲，涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，協助人頭報案人詐領勞動部獎金，檢方歷經1年調查，認定鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等6人，涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪，全案最近偵結起訴。

移民署今天（26日）回應，尊重司法調查結果，對於所屬違法犯紀情事，秉持毋枉毋縱立場，不姑息、不護短，被起訴人員予以停職處分，並依公務員懲戒法移付懲戒，追究相關主管督導不周行政違失責任。另於案發後已檢討強化相關作業流程及管控機制，要求各級幹部落實考核督導，以杜絕不法。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署接獲檢舉，指控宜蘭縣專勤隊多名人員偽造失聯移工報案檢舉紀錄，再由人頭詐領每案5000元以上獎金，檢察官2024年11月帶隊搜索，共約談6人到案，鐘姓分隊長與潘女的陳姓丈夫一度被收押禁見。

起訴書指出，2019年8月起，鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員，明知潘姓通譯及陳姓丈夫，均無向宜蘭縣專勤隊檢舉外籍人士違反就業服務法案件，鐘男卻在受理檢舉紀錄表分隊長欄位用印批示，陸續交由3名科員製作不實檢舉筆錄，再函文勞動部申請獎金，獎金分別匯入潘女與陳姓丈夫帳戶。根據統計，夫妻倆獲取金額合計3萬多元。

宜蘭地檢署接獲檢舉，指控宜蘭縣專勤隊多名人員偽造失聯移工報案檢舉紀錄，再由人頭詐領每案5000元以上獎金，檢察官2024年11月帶隊搜索，共約談6人到案，鐘姓分隊長與潘女的陳姓丈夫一度被收押禁見。

起訴書指出，2019年8月起，鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員，明知潘姓通譯及陳姓丈夫，均無向宜蘭縣專勤隊檢舉外籍人士違反就業服務法案件，鐘男卻在受理檢舉紀錄表分隊長欄位用印批示，陸續交由3名科員製作不實檢舉筆錄，再函文勞動部申請獎金，獎金分別匯入潘女與陳姓丈夫帳戶。根據統計，夫妻倆獲取金額合計3萬多元。

外界質疑鐘姓分隊長與3名科員是否從中獲利？檢方經過清查，檢舉獎金只匯入潘姓通譯及丈夫戶頭，鐘男等4人跟潘姓通譯夫婦之間查無金流對價關係，不過，被告所犯的貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員與非公務員共犯以詐術詐欺取財罪，屬於重罪，可處7年以上有期徒刑，得併科6000萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法