司改會質疑林宸佑案 橋頭地檢署：符合偵查不公開作業辦法

司改會質疑林宸佑案，橋頭地檢署指符合偵查不公開作業辦法。（資料照）

司改會今天針對橋頭地檢署偵辦記者林宸佑涉國安法一案，有違反偵查不公開原則，橋頭地檢署表示，依作業辦法涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，就偵查程序、內容可作適度公開或揭露，此案符合偵查不公開作業辦法規定。

民間司法改革基金會今天發布聲明表示，橋檢偵辦林宸佑涉國家安全法一案，可發現媒體報導內容涉及大量偵查中應保密的細節；若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，而有違反偵查不公開原則的情形。

請繼續往下閱讀...

橋頭地檢署表示，1月17日橋頭地方法院裁定羈押林姓記者及現退役軍人後，發布新聞稿就案情適度說明，已符合偵查不公開作業辦法規定，有關陳姓中士涉犯國家安全法等案件，檢察官於去年12月17日偵查終結起訴，亦於今年1月9日發布新聞載明犯罪事實摘要、所犯法條及量刑之建議，新聞稿未提及任何與林姓記者有關之訊息。

橋檢指出，關於媒體報載有關林姓記者涉犯國家安全法等案情節，仍在偵查程序中，依法不便進一步對外說明及評論，對於偵查不公開制度之討論與監督，均予以尊重，亦盼各界能理解偵查程序之專業性與時效性，給予檢察官辦案之必要空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法