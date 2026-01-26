為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹市警局新人新氣象 主秘、3名分局長新官上任

    2026/01/26 17:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市警局聯合布達典禮，由市長高虹安（右三）與警察局長陳源輝（左三）主持，新就任人員包括主任秘書林炎巨（左二）、第一分局長陳科宏（右一）、第二分局長周貴忠（右二）與第三分局長林俊雄（左一）。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警局聯合布達典禮，由市長高虹安（右三）與警察局長陳源輝（左三）主持，新就任人員包括主任秘書林炎巨（左二）、第一分局長陳科宏（右一）、第二分局長周貴忠（右二）與第三分局長林俊雄（左一）。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警察局今午舉行新卸任分局長等重要警職人員聯合交接典禮，局長陳源輝表示，此次人事異動係依據警政發展與組織需求進行整體調整，期能透過適才適所，持續提升警政效能，包括主任秘書與3名分局長都是新官上任。

    市警局表示，原第一分局長張明忠調任臺中港務警察總隊督察長；第二分局長林炎巨調任新竹市警局主任秘書；第三分局長陳科宏調任新竹市警察局第一分局分局長。

    警察局指出，新任主任秘書林炎巨為中央警察大學行政警察學系60期畢業，國立聯合大學管理學院碩士，警政資歷完整。歷任金門縣警察局金湖分局、苗栗縣警察局大湖分局以及新竹市警察局第三分局、第二分局等4任分局長職務，行政歷練與基層經驗兼備，深獲肯定。

    新任第一分局長陳科宏為中央警察大學行政警察學系68期畢業，並取得中央警察大學警察政策研究所碩士學位。曾任金門縣警察局金湖分局、南投縣政府警察局中興分局及新竹市警察局第三分局等3任分局長。

    新任第二分局分局長周貴忠為中央警察大學行政警察學系67期畢業，並取得中央警察大學警察政策研究所碩士學位，曾任新竹縣政府警察局新埔分局、苗栗縣警察局通霄分局等2任分局長。

    新任第三分局分局長林俊雄具中央警察大學公共安全研究所碩士學位，曾歷任屏東縣政府警察局枋寮分局及潮州分局等2任分局長。

