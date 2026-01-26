媽祖守護也防詐！苗栗永貞宮推「反詐小神衣」獲刑事局致謝

苗栗「永貞宮」創意設計「反詐小神衣」，繡進了防詐警語。（記者姚岳宏翻攝）

「防詐也要神助攻！」苗栗「永貞宮」創意設計的「反詐小神衣」，不僅縫入保平安的願景，更繡進了防詐警語，將防詐觀念融入民眾日常生活，此次「永貞宮」主動響應反詐行動，以創新方式協助宣導，新任刑事警察局長邱紹洲表達高度肯定，特別派副局長蔡燕明親赴致贈感謝狀，感謝其投入反詐宣導的用心。

刑事局指出，永貞宮長期以來是地方的情感中心，此次與地方警分局密切合作，將生硬的反詐騙標語縫製入充滿文化溫度的「小神衣」中，一年來已陸續發放300組小神衣及150組反詐手機架，讓防詐資訊不僅出現在宮廟活動，更深入到民眾的客廳與手中。

邱紹洲指出，詐騙手法不斷翻新，唯有結合政府力量與民間資源，方能有效建構全民防詐安全網，刑事局未來將持續推廣此種合作模式，期盼藉由永貞宮的成功案例，帶動更多宗教團體及民間組織加入反詐行列，同時呼籲透過公私協力的創意結合，能讓防詐宣導更具親和力，打造無詐騙的安心社會。

Q版媽祖造型反詐手機架。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局副局長蔡燕明（左）親自前往感謝。（記者姚岳宏翻攝）

