為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市義消小隊長王正雄見義勇為 2度跨轄協勤竹縣救災

    2026/01/26 16:14 記者黃美珠／新竹報導
    新竹市義消小隊長王正雄（左）本月中某日凌晨主動協勤竹縣救災，為一度失去生命跡象的傷患緊急做CPR，終於使他逃出生天。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    新竹市義消小隊長王正雄（左）本月中某日凌晨主動協勤竹縣救災，為一度失去生命跡象的傷患緊急做CPR，終於使他逃出生天。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    新竹市消防局明湖義消分隊義消小隊長王正雄人住竹縣，投身新竹市義消行列，但當救災救護警報響起，他不分地域立刻著裝上陣馳援。本月某日凌晨發生在竹北新泰路附近的住宅火警，造成2名男女一度受困且失去生命跡象，住在附近的王正雄立刻投入搶救工作，還為率先救出的男性傷患進行CPR。

    今天明湖消防分隊分隊長張翰章、明湖義消分隊分隊長等，陪同王正雄拜訪竹縣府消防局第一大隊，大隊長劉彥承、副大隊長江毅豪接待之外，特別向王正雄致敬，並頒贈縣府消防局的感謝狀。

    因為王正雄已經不是第一次主動協助竹縣救災，早在2023年3月，他就曾參與三民路附近某住宅火警的搶救工作，展現身為義消的高度使命感與行動力。

    新竹市義消小隊長王正雄家住在竹北，只要聽到竹縣「有狀況」，都會主動協勤救災。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    新竹市義消小隊長王正雄家住在竹北，只要聽到竹縣「有狀況」，都會主動協勤救災。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    新竹縣府消防局第一大隊大隊長劉彥承（左），今天頒發感謝狀給竹市義消小隊長王正雄（右）。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    新竹縣府消防局第一大隊大隊長劉彥承（左），今天頒發感謝狀給竹市義消小隊長王正雄（右）。（竹縣府消防局第一大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播