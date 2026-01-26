竹市義消小隊長王正雄見義勇為 2度跨轄協勤竹縣救災

新竹市義消小隊長王正雄（左）本月中某日凌晨主動協勤竹縣救災，為一度失去生命跡象的傷患緊急做CPR，終於使他逃出生天。（竹縣府消防局第一大隊提供）

新竹市消防局明湖義消分隊義消小隊長王正雄人住竹縣，投身新竹市義消行列，但當救災救護警報響起，他不分地域立刻著裝上陣馳援。本月某日凌晨發生在竹北新泰路附近的住宅火警，造成2名男女一度受困且失去生命跡象，住在附近的王正雄立刻投入搶救工作，還為率先救出的男性傷患進行CPR。

今天明湖消防分隊分隊長張翰章、明湖義消分隊分隊長等，陪同王正雄拜訪竹縣府消防局第一大隊，大隊長劉彥承、副大隊長江毅豪接待之外，特別向王正雄致敬，並頒贈縣府消防局的感謝狀。

因為王正雄已經不是第一次主動協助竹縣救災，早在2023年3月，他就曾參與三民路附近某住宅火警的搶救工作，展現身為義消的高度使命感與行動力。

新竹市義消小隊長王正雄家住在竹北，只要聽到竹縣「有狀況」，都會主動協勤救災。（竹縣府消防局第一大隊提供）

新竹縣府消防局第一大隊大隊長劉彥承（左），今天頒發感謝狀給竹市義消小隊長王正雄（右）。（竹縣府消防局第一大隊提供）

